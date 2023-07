Un duet de succes de peste Prut s-a destrămat. Povestea fraților Bivol

Cum s-au despărţit fraţii Bivol

Irina Bivol a recunoscut că l-a convins pe Anatol să cânte de una singură, cât timp a fost plecată în Marea Britanie. Ea a povestit, în cadrul unui interviu pentru blogherul Dorin Galben, cum au avut loc discuțiile la acest subiect sensibil și care a fost reacția fratelui său, alături de care a evoluat mai bine de 30 de ani.

„Am luat o pauză cu Anatol, este adevărat că pandemia ne-a adus în acest punct și suntem conștienți într-o pauză cu Anatol. Nu ne-am separat, dar am luat de comun acord această pauză. Ea deja cam durează, deși, în perioada asta, recunosc, am fost plecată peste hotare, în Marea Britanie cu copiii mei, Cătălina, ginerele, nepoțelul Dominic. Am încercat să ne integrăm, ei s-au integrat, eu parțial, dar am revenit. Nu am făcut publică nici plecarea mea, nici venirea în Marea Britanie, acolo, totuși, e o diasporă destul de numeroasă de moldoveni”.

Irina Bivol a povestit că a început să cânte de una singură la petreceri private. „Când lumea a început să înțeleagă că eu nu sunt într-o vizită, într-o călătorie, vacanță, am început să am oferte, să mi se facă invitații la evenimente. Împreună cu Anatol am luat decizia, altfel nici nu putea fi, să prestez recitalul nostru, al fraților Bivol, de una singură. El era aici și dacă Anatol fără mine nu ar putea apărea, pentru că el e autorul muzicii noastre, eu sunt interpreta totuși. I-am zis să luăm o decizie, pentru că lumea dorește să asculte muzica noastră în continuare și asta e doar un fapt îmbucurător”, a relatat Irina Bivol.

Întrebată care a fost reacția fratelui său la propunerea respectivă, Irina a răspuns: „A fost un pic… eu îi dau dreptate, e dureros când mai mult de 30 de ani am fost împreună, un duet indispensabil, dar vine momentul când trebuie să ieși de unul singur. Nici mie nu mi-a fost ușor, dar am fost pusă în aceste circumstanțe, nu puteam refuza. Mi se părea foarte penibil să refuzăm, în momentul în care lumea cere. Dacă lumea are nevoie de muzica noastră, i-am zis să găsim o modalitate. Am cântat la evenimente în Marea Britanie, Anatol până la urmă mi-a dat acceptul, m-am bucurat enorm pentru acest moment. Mi-a trimis zestrea, vorba ceea – adică toată informația, microfonul meu personal, laptopul de pe care noi lucram”.

Cariera duetului fraţilor Bivol

Lansarea duetului Fraților Irina și Anatol Bivol a avut loc la sfârşitul anului 1990 de Revelion cu cântecul „Florile dragostei”, care a devenit imediat şlagăr.

În anul 1991 au devenit laureați la concursul „Tinere talente” (România, Iași). După concurs au fost invitați de către Ion Suruceanu să fie solişti ai formației „Real”, unde au activat până în 1992.

Pe parcursul anilor 1992-1993 au activat în cadrul formației interpretei Nina Crulicovschi.

În anul 1994 au făcut program solo și au pornit în turnee prin Moldova, România și Ucraina.

Până în prezent, frații Bivol au înscris 5 CD-uri, dintre care un album pentru copii. Acum lucrează la cel de-a 5-lea album. Anatol este interpret şi compozitor al pieselor.