Un documentar românesc a stârnit controverse. Mai mulți oameni au fost filmați în timp ce erau hipnotizați și trimiși în urmă cu 100 de ani

Un grup de oameni dornici să experimenteze paranormalul s-au lăsat filmați în timp ce erau hipnotizați și spun ei, proiectați cu sute de ani în urmă, în viețile lor precedente. Grupul voluntar a fost alcătuit din 11 persoane, iar mărturiile lor i-au uimit și pe terapeuți.

Imaginile cu cele 11 persoane hipnotizate și mărturiile lor pot fi văzute într-un documentar lansat recent la Baia Mare.

„Terapeutul ne-a indicat la ieșire să păstrăm în memorie ca o carte poștală, și eu am păstrat ca și cadre de filme, așa am văzut totul”, spune Liviu Popovici, coproducător și voluntar.

Hipnoza a dus oamenii în timp cu aproximativ 100 de ani

Din echipa de producție au făcut parte trei specialiști ai psihologiei transpersonale, o școală care încearcă să integreze aspectele spirituale ale vieții cu cele psihologice. Ei susțin că au reușit să realizeze regresiile în memoria profundă.

„O ședință durează 2 ore și conține 3 etape, de vizualizare a personajului din viața anterioară și o convorbire cu subiectul și în ultima parte o metodă de integrare a ceea ce s-a constituit în această terapie”, explică conf. univ.dr. Ionel Mohîrță, psihosociolog.

Documentarul îl prezintă și pe băimăreanului Călin Terțan, cere a trecut printr-o moarte clinică în urmă cu peste 20 de ani. Este al doilea film documentar în care bărbatul apare.

„Încercăm să scoatem în evidență ipoteza că sufletul nostru ar putea călători, din veac în veac, cum spunea Eminescu, doar că moartea îl face să uite”, a spus Călin Terțan, co-producător, potrivit Pro TV.

„Reîntoarcerea?”, documentarul românesc care a stârnit controverse

Documentarul în care ne sunt prezentate ședințele de hipnoză se numește „Reîntoarcerea?”, iar subiectul lui este despre vieți din trecut, rememorate în stare de regresie.

Ideea documentarului aparține lui Călin Terțan. Coproducție: Photon Media & Călin și Corina Terțan.

„Ideea pentru «Reîntoarcere?» mi-a venit încă în timpul primului film. S-a născut din nimic. Așa cum de nicăieri vin toate ideile frumoase… A început să prindă contur după ce am văzut că primul film pe care l-am făcut împreună cu Liviu Popovici a avut un succes mult mai mare decât am estimat noi. Vă amintiți de la primul nostru interviu că spuneam că «Moartea… punct sau virgulă?» este un film pentru prieteni, pentru apropiați. Un film de familie. Când am văzut că am ajuns cu el mult mai departe decât în cele mai optimiste insomnii ale noastre, am stat și am analizat și ne-am întrebat: acum ce facem?! Ne-am atins targetul emoțional, pentru că numai de așa ceva a fost vorba.

Și am decis să mergem mai departe și să abordăm un alt subiect din zona metafizică, pe care noi o iubim foarte mult, care vine cumva în continuarea primei idei. În «Moartea… punct sau virgulă?» noi încercam să dezvoltăm ipoteza continuității vieții după moarte. Și în al doilea film este vorba tot despre o ipoteză. Vreau să subliniez asta: noi nu lansăm adevăruri absolute! În «Reîntoarcere?» ipoteza vizează revenirea conștienței într-o nouă formă de existență terestră”, conturează Călin Terțan introducerea în universul noului documentar, potrivit eziarultau.ro.