Un desert de neegalat. Prăjitura cu lămâie la pahar. Este simplu şi rapid de preparat: nu necesită coacere

Această prăjitură rafinata, cunoscuta si sub numele de Lemon Bezea Pie, cuprinde un strat sfărâmicios de aluat crocant umplut cu o cremă proaspătă de lămâie şi acoperită cu un nor de bezea. Are un gustul asemănător cu al unei tarte cu bezea.