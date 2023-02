Un deputat rus amenință direct Republica Moldova și Occidentul: „Avem cu ce să potolim minţile înfierbântate ale celor din Chişinău şi Bruxelles“

Serghei Mironov, un apropiat al lui Vladimir Putin, susține că Rusia este dispusă să extindă „operațiunea militară specială“ dacă Republica Moldova își menține politica pro occidentală.

„Conducerea Republicii Moldova trebuie să înţeleagă că atitudinea antirusească ar putea duce la extinderea zonei operaţiunii militare speciale pe care o desfăşoară forţele armate ruse. Avem cu ce să potolim minţile înfierbântate ale celor din Chişinău şi Bruxelles”, a amenintat Serghei Mironov.

Deputatul rus susține și că Ucraina dorește retragerea trupelor ruse care păzesc depozitele de muniție din Transnistria. El îl acuză și pe noul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean că ar fi susținut demilitarizarea Molsovei în discursul său de la învestirea Guvernului.

„Depozitele cu armament nu vor ajunge în mâinile neonaziştilor. Dacă va apărea o asemenea necesitate, ele voi fi distruse. Acesta este un vis al naţionaliştilor români şi moldoveni, precum şi al patronilor lor occidentali”, a mai spus parlamentarul rus.

Serghei Mironov este liderul Partidului Rusia Justă care susține politica lui Vladimir Putin. La începutul anului 2023, deputatul rus a publicat o fotografie în care apare strângând în mâini un baros despre care a spus că i-a fost trimis de şeful grupului de mercenari Wagner.

„Acesta este un instrument util. Cu ajutorul lui vom da o lovitură ideologiei naziste care vrea să ne distrugă ţara”, a fost mesajul care a însoțit fotografia, potrivit deschide.md.

&

#Russian deputy Sergei Mironov proudly shows a sledgehammer he has received from #Prigozhin. pic.twitter.com/vcwDeRS6wy

— NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2023