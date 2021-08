Un cuplu de sataniști, acuzat de crime rituale în Rusia. Cei doi susțin că și-au mâncat victimele

Cumplita poveste a început în 2016, când Tregubenko a întâlnit-o pe Olga Bolshakova. Fata consuma încă de la 14 ani substanțe interzise, iar la 16 a devenit dependentă de droguri foarte puternice. După ce s-a întâlnit cu Olga și s-a căsătorit cu ea, Andrei, potrivit rudelor băiatului, s-a schimbat foarte mult.

Interesați de sacrificiile umane

Anchetatorii sunt, însă, de alte părere. Ei spun că cei doi s-ar fi apropiat ca urmare a interesului lor bolnav pentru o „mișcare religioasă și mistică a închinătorilor lui Satana, care implică sacrificii umane rituale”, scrie The Moscow Times.

Potrivit anchetatorilor, crimele ar fi avut loc în 2016, dar nimeni n-a aflat nimic despre ele. Abia acum câteva luni, când Tregubenko și Bolshakova au fost reținuți pentru deținere de substanțe interzise, cei doi și-au mărturisit crimele. Au mărturisit nu numai că au ucis doi oameni, dar că i-au dezmembrat și i-au mâncat.

Imediat, anchetatorii au început să caute rămășițele pământești ale victimelor. Între timp, oamenii legii i-au presat pe Tregubenko și Bolshakova să mărturisească totul.

Soarta cumplită a Victoriei Zaitseva și a lui Platon Stepanov

Criminalii au nărturisit că prima victimă era o fată din Moscova pe nume Victoria Zaitseva, Tânăra era îndrăgostită de Andrei și pasionată de esoterism, A acceptat să meargă împreună cu cei doi în pădurile din Karelia. Nu știa ce i se pregătește, Când a înțeles, era prea târziu, nu mai putea scăpa. Anchetatorii susțin că Victoria Zaitseva ar fi murit pe loc după ce a fost înjunghiată de mai multe ori.

A doua victimă a cuplului satanist a fost un bărbat pe nume Platon Stepanov, un cunoscut al Olgăi Bolshakova. Femeia l-a contactat pe tânăr și l-a invitat la o excursie în pădure undeva în apropierre de Sankt Petersburg. Platon a fost de acord, fără să se gândească că va fi ultima călătorie din viața lui. Rămîșițele lui pământești au fost descoperite deja de anchetatori în locul indicat de sataniștii ucigași. Legiștii au stabilit că bărbatul a fost bătut cu sălbăticie și înjunghiat,

Răsturnare de situație. Bolshakova încheie un acord cu anchetatorii

Potrivit canalul de știri Mash de pe aplicația de mesagerie Telegram, Bolshakova a încheiat un acord cu anchetatorii și și-a recunoscut deja implicarea în crime. Încearcă să scape mai ușor, aruncând responsabilitatea pe umerii soțului său. Familia lui Andrei Tregubenko spune, însă, că Olga e vinovată.

„Știam că într-un grup satanic. Unul dintre prietenii săi a spus că sunt angajați în curățarea planetei de oameni inutili, de cei slabi, dar nu a intrat în detalii. Înainte de asta, fratele meu nu era implicat în satanism, era motociclist. Mama și cu mine am încercat să vorbim cu el, dar el pur și simplu și-a renegat familia ”, spune sora lui Andrei, Ksenia.

Tregubenko însuși susține că a mai comis o crimă, o cunoștință întâmplătoare cu care a avut un conflict din motive religioase.

Sataniștii criminali au două fiice tinere. Acum fetițele se află în grija mătușii lor. „Olga nu mi-a spus adevărul despre trecutul ei. Știu că are o mamă cu care nu comunică. Nici ea nu evea grijă de copii. A consumat droguri în timpul sarcinii și alăptării. Apoi, când am venit să-i vizitez, am aflat că și ei distribuie droguri”, spune sora lui Tregubenko.

Ksenia este sigură că fratele ei nu este implicat în crimele teribile. Ea crede că Olga i-a ucis pe cei dioi, , iar Andrei și-a recunoscut vina pentru a-și acoperi soția. notează then24.com.