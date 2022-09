Un cuplu de români vindea canabis în Ploiești și București. Drogurile erau comercializate sub denumiri de biscuiți sau acadele

Mai mult decât atât, cei doi vindeau accesorii specifice consumului de droguri. Este vorba despre grindere cu inscripția „Don’t drink and drive, smoke and fly”, pipe și cutii metalice. În plus, unele dintre acestea conținând urme de canabis, după cum au arătat analizele Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor unde au fost cercetate produsele găsite la vânzare în magazine sau la domiciliile celor doi patroni.

„Pentru a crea aparența unei legalități, produsele oferite vânzării sunt prezentate ca având o concentraţie de THC sub 0,2%, deși în fapt legislația națională în domeniu nu face referire la acest prag al concentraţiei pentru stabilirea legalității unui produs”, arată anchetatorii.

Au urmat percheziții atât în magazine, cât și la domiciliul celor doi care administrau afacerea din Ploiești și București. Marfa găsită a fost confiscată. Ulterior, magazinele și-au încetat activitatea, informează Adevărul.