Un cunoscut impresar, CONFLICT VIOLENT cu Gigi Becali: „El se bazează pe bodyguard și face pe războinicul. L-am bătut de l-a înviat cu apă”

Dumitru Tudor, poreclit „Ciorbă”, a povestit pe Facebook un conflict violent pe care l-a avut cu Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB.





Impresarul Dumitru Tudor l-a desființat într-un mesaj postat pe Facebook pe Gigi Becali. Cel poreclit „Ciorbă” susține că l-a bătut la un moment dat pe latifundiarul din Pipera.

„De dimineață la tv știri ff importante: G Becali scandal cu Syda în Poiana Brașov, că vezi Doamne Becali ar fi vrut să îl bată pe Sida. Mai oameni buni acest bolnav de ospiciu nu este în stare să bată nici o găină, El se bazează pe bodyguard și face pe războinicul. Hai să va spun o poveste cu acest turnător de profesie care a băgat multă lume la pușcărie. Prin 1991 în Ianuarie în holul hotelului Nord am avut o altercație cu el,și l am bătut de la înviat cu apă. După 10- 12 ne am împăcat, dar toată viața mă are în măsea. Cu mine nu merge cu bodyguarzi lui, are prea mulți dușmani. Voi mulți care îl vedeți pe la tv nu știți că dacă nu îl cunoștea pe Fane Spoitorul pe timpul lui Ceaușescu să îl ia sub aripa lui, mânca bătaie zilnic. Sunt mulți oameni care pot confirma tot ce am scris. Omul e dus rău nu îl mai băgați în seama pe bolnav”, a scris Dumitru Tudor.

Din pacate, o alta veste trista! Un mare jurnalist roman A MURIT in prima zi a anului! Sotia a facut anuntul sfasietor

Pagina 1 din 1