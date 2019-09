Gabi Mureșan, fost mijlocaș al echipei ASA Târgu Mureș, a făcut câteva declarații incendiare într-un interviu acordat cotidianului „Fanatik”. În sezonul 2014 – 2015, mureșenii au pierdut titlul intern în ultima etapă, după ce au fost învinși pe teren propriu de Oțelul Galați, scor 1-2.

Moldovenii erau retrogradați și au avut, din câte s-a vorbit, motivația banilor oferiți de Gigi Becali. Tot în acea rundă, FCSB a încheiat la egalitate meciul de la Iași, cu Poli, scor 0-0, și a câștigat tilul. Mureșan a declarat că unii dintre coechipierii săi de la ASA ar fi fost blat în ultimele etape ale acelui sezon.

„Le-aș zice la toți în față dacă aș fi sută la sută. Dar nu am dovezi clare că unii au fost blat! Sunt convins sută la sută că nu a fost curat. Titlul acela ori a fost vândut, ori s-a întâmplat altceva… Eu nu acuz pe nimeni, dar au fost niște lucruri acolo în ultimele etape foarte dubioase.

Nu mă refer doar la ultimul meci! Mă refer la ultimele 4-5 partide, după ce am bătut Steaua la București. Până atunci noi nu pierdeam nicăieri și am pierdut și la Mediaș, și la Astra, și cu Oțelul „acasă”! Și nu mă refer la greșeală de fundaș sau de portar, mă refer la ratări de la un metru de linia porții… Și cu Galațiul la fel, am mai avut două penalty-uri pe care nu ni le-a dat arbitrul… Dar eu nu zic de arbitru că a fost împotriva ASA-ului, eu spun de ai noștrii… Ceva nu a fost în regulă cu unii dintre colegii mei…”, a afirmat Mureșan în „Fanatik”.

