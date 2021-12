Un cunoscut antrenor o duce bine și în pandemie! În vremuri de criză a primit o ofertă la care alții doar visează

Pandemia de COVID-19 nu l-a afectat pe Adrian Mutu. Antrenorul surprinde de fiecare dată pe plan profesional. Acesta a semnat un contract cu una dintre cele mai noi clinici private de sănătate din România.

Adrian Mutu s-a îmbogățit

Adrian Mutu se implică cu toate forțele în sistemul medical din România. Acesta a donat cu fiecare ocazie bani pentru dotarea unităților spitalicești. Fostul fotbalist a transmis pe rețelele de socializare că a semnat un contract de invidiat. A devenit imaginea unei noi clinici deschise în România.

„Astăzi m-am alăturat celei mai puternice echipe medicale din România. După ce am condus echipe cu mingea la picior sau cu fluierul de antrenor, a venit momentul să fiu nr.10 în încercarea de a comunica avantajele prevenției și tratamentului timpuriu al afecțiunilor”, a fost mesajul lui Mutu.

Fotbalistul o duce bine pe plan sentimental

Adrian Mutu (42 de ani) a furat inimile multor femei cunoscute din showbiz, dar și-a găsit liniștea lângă Sandra Bachici. Fostul fotbalist a recunoscut că s-a îndrăgostit de actuala lui sotie pe vremea când era căsătorit cu Consuleo Matos, cu care are două fetițe. Acesta a povestit cum a fost viața cu cele 3 femei cu care a avut relații serioase.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit acesta, la podcastul „Acasă la Măruță”. Adrian Mutu se iubește de 7 ani cu Sandra, soția sa, cea care i-a oferit și un băiețel, pe micuțul Tiago (5 ani). „Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimneața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit Adrian Mutu, potrivit Click.