Un celebru cântăreț, ucis pentru mai puțin de 2 lei. O femeie a fost deja reținută de poliție

Locuitorii din satul Ilkirevi din Arusha, Tanzania au anunțat că celebrul artist Bongo Flava Herick Adam Lensiro, alias Nezo B, a fost ucis cu sânge rece. Blandina Fredrick, rezidentă în Ilkirevi, l-a înjunghiat pentru o datorie extrem de mică. Ea a fost deja reținută de poliție.

Tragedia a avut loc în jurul orei 13.30. Martorii oculari au povestit că scandalul a degenerat într-o confruntare fizică înainte ca suspectul să îl înjunghie pe Nezo B. Artistul a fost ucis pentru o datorie de 58 Kenyan Shilling ( echivalentul a 0,40$ sau 1,8lei) pentru factura de electricitate, potrivit știripesurse.

Un alt artist a murit în timpul unui concert

În urmă cu câteva zile, și Big Pokey, pe numele real Milton Powell, a murit, potrivit unui reprezentant al muzicianului. Nu a fost precizată cauza decesului. El s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert, iar medicii nu au mai putut să-l salveze.

„Cu profundă tristeţe împărtăşim vestea trecerii în nefiinţă a iubitului nostru Milton ‘Big Pokey’ Powell”, se arată în declaraţie. Fanii care au venit să-l asculte pe interpretul hitului „Who Dat Talking Down” au filmat incidentul de la concertul din barul din Beaumont, Texas.

Big Pokey a fost unul dintre membrii iniţiali ai influentului colectiv de hip-hop din Houston Screwed Up Click. Rapperul era cunoscut şi pentru cariera sa solo, inclusiv pentru albumul său de debut din 1999, „The Hardest Pit in the Litter”. Muzicianul îşi lansase cel mai recent album de studio, „Sensei”, în mai 2021, dar şi un EP cu un alt rapper din Houston, J Dawg, în martie 2023. Big Pokey a colaborat şi cu rapperiţa Megan Thee Stallion pentru piesa „Southside Royalty Freestyle” de pe albumul ei din 2022, „Traumazine”.

Un sfârșit tragic a avut și rapperul sud-african Costa Titch, care s-a prăbușit de două ori, pe scenă, în timp ce cânta. „Moartea a bătut în mod tragic la ușa noastră. Jefuindu-ne fiul, fratele și nepotul iubit”, se arată în declarația nesemnată și postată pe contul de Instagram al lui Costa Titch.