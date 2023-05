Scandal la Suceava. Un medic rezident a fost înjunghiat chiar în fața copiilor lui

Din primele informații, doctorița a fost atacată chiar de soțul ei, cu care se află în fază de divorț, în scara blocului unde locuia. Cei doi copii ai cuplului, unul de trei ani, și un altul de un an și patru luni, au asistat, nevinovați, la acest incident care îi poate traumatiza pe viață.

Potrivit polițiștilor din Suceava, femeia de 33 de ani a fost lovită de mai multe ori cu un cuțit, inclusiv în zona unui ochi. Cu ultimele puteri, victima a reușit să sune la 112 și să cheme ajutor.

La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de la Poliția Suceava, dar și o ambulanță de terapie intensivă. Victima a fost stabilizată repede și dusă la un spital, unde a primit asistența medicală de care are nevoie.

Agresorul a fost reținut

Soțul agresiv a fost prins de către polițiști și dus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava. Pe numele lui a fost emis un mandat de reținere pentru 24 de ore, pentru comiterea unor infracțiuni contra vieții

Procurorii din Suceava au luat decizia de a solicita Tribunalului Suceava, emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile, pe numele agresorului.

Cei doi copii ai cuplului au fost preluați de un membru al familiei, și urmează să fie asistați de un psiholog de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, care îi evalua și consilia, pentru a putea trece mai ușor peste această experiență traumatizantă.

Momente de panică

Victima a povestit că a fost atacată de soț chiar în scara blocului unde locuia, și a fost lovită de mai multe ori cu un briceag.

”M-a împins în casă, am ţipat foarte tare, atunci m-a lovit cu acel briceag. Cu mâna am reuşit să smulg cuţitul în timp ce el era urcat cu genunchii pe mine. Băiatul cel mare a rămas în casa scării. Băiatul ţipa foarte tare pe casa scării, el a ieşit şi l-a tras în casă, atunci am reuşit să sun la 112”, a povestit femeia pentru jurnaliştii de la Monitorul de Suceava.

În trecut, soțul agresor s-a mai comportat violent, fiind emis chiar un ordin de protecție în cazul lui.