Un cascador de la Hollywood, cunoscut de pe coperta unui album Pink Floyd, a murit

Un cascador de la Hollywood, cunoscut de pe coperta unui album Pink Floyd, a murit
Ronnie Rondell, Jr., cascadorul de la Hollywood care a devenit celebru după ce a fost incendiat pentru coperta albumului „Wish You Were Here” al trupei Pink Floyd, a murit la vârsta de 88 de ani, după cum anunță familia sa pe site-ul web al Hedges-Scott-Millard Funeral Home.

Cascadorul Ronnie Rondell, Jr a murit

Moartea bărbatului a fost anunțată de familia sa, pe site-ul web al Hedges-Scott-Millard Funeral Home, o companie cu sediul în Missouri.

„Ronnie a fost cascador profesionist timp de mulți ani și, în timpul carierei sale, a fost regizor și coordonator de cascadorii”, se arată în anunțul familiei.

Potrivit Hollywood Reporter, Rondell, care și-a înființat propria companie numită Stunts Unlimited în 1970, a apărut în filme precum „Blazing Saddles”, „Thelma & Louise” și „Lethal Weapon”, pe lângă „The Matrix Reloaded” și „The Hunt for Red October”.

Cel mai cunoscut moment al carierei

Cel mai cunoscut moment al carierei sale a fost când a apărut în flăcări pe coperta albumului Pink Floyd din 1975, „Wish You Were Here”, unul dintre albumele preferate ale fanilor și considerat unul dintre cele mai bune albume de rock progresiv ale deceniului.

Potrivit fotografului Aubrey Powell, Rondell a menționat odată că această cascadorie a fost deosebit de periculoasă. „Este periculos pentru un bărbat să stea nemișcat în foc”, a spus Rondell.

„De obicei, alergi și focul se propagă în spatele tău, sau cazi și focul este deasupra ta, sau poți întotdeauna să-ți dai seama din unghiurile camerei că cascadorul este mai aproape de foc decât este în realitate. Dar să stai nemișcat...?”, ar mai fi spus cascadorul.

Fotografia albumului, realizată după numeroase încercări

Coperta, fotografiată la studiourile Warner Bros din Burbank, California, trebuia să reprezinte doi directori din industria muzicală care încheiau o înțelegere – o referință la piesa „Have a Cigar”.

Potrivit Times, fotografia a fost făcută după cincisprezece încercări, iar Rondell a fost acoperit cu benzină de fiecare dată și și-a pierdut una dintre sprâncene în timpul ultimei încercări.

