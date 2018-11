Alertă în trafic. Un MILITAR, PERICOL PUBLIC! E incredibil ce făcea

În cursul serii de miercuri, un șofer a sunat la numărul unic de urgențe 112 pentru a anunța faptul că un șofer conduce haotic.





Odata ajunsi la fata locului, polistii l-au oprit pe acesta si au descoperit faptul ca la volanul dubitei se afla un caporal iesean, aflat sub infuenta bauturilor alcoolice, notează bzi.ro.

In urma testarii acestuia cu aparatul alcoolscopic, rezultatul a fost de 0,86 miligrame alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

