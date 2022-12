Un baschetbalist român a fost arestat, după ce a abuzat o studentă, în SUA. Riscă 50 de ani de închisoare

Baschetbalistul român Mihai Cârnoacă, în vârstă de doar 20 de ani, a fost arestat în SUA, sub acuzația de viol. Cazul este sub investigație, însă în tot acest timp românul va sta sub supravegherea poliției.

Baschetbalistul român al Universității din Dakota de Sud, a fost arestat vineri de către Departamentul de Poliție din Vermillion sub acuzația de viol de gradul doi. El riscă 50 de ani de închisoare și o amendă în valoare de 50.000 de dolari.

Potrivit autorităților, poliția a fost sesizată la ora 05:43 dimineața, despre o infracțiune de viol de gradul doi, săvârșită de român în campusul Universității din Dakota de Sud.

„Universitatea nu poate comenta problemele studenților sau investigațiile penale active. Universitatea din Dakota de Sud a emis un avertisment în timp util către comunitatea din campus, așa cum prevede legea, cu privire la un raport de agresiune sexuală în campus.

Universitatea ia în serios acuzațiile de agresiune sexuală și se angajează să creeze un mediu sigur și primitor pentru studenți”, a declarat Michelle Cwach, vicepreședinte adjunct al comunicării de marketing și relațiilor universitare.

A University of South Dakota basketball player is behind bars, charged with rape. The latest on the case, ahead on First@4. pic.twitter.com/96K4XZ38qE

— KELOLAND News (@keloland) December 9, 2022