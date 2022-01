Un bărbat şi-a pierdut ireversibil aproape 4 centimetri din „bărbăție” după ce a făcut Covid. Ce șanse îi dau medicii

Nefericita victimă, care s-a identificat ca fiind un bărbat heterosexual la treizeci de ani, a spus că problema a avut „un impact profund asupra încrederii în sine și abilităților mele în pat”.

Infecția cu virsul Covid-19 poate provoca leziuni vasculare, iar medicii victimei au spus că starea sa va fi probabil permanentă ca urmare a efectelor bolii. Dar urologii au susținut că există metode de recuperare pentru a restabili lungimea pierdută

Ce-a pățit bărbatul după tratament

Bărbatul a spus că a contractat o formă gravă a virusului în iulie anul trecut, dar după ce a fost externat din spital după recuperare, a rămas cu o disfuncție erectilă. Această afecțiune a fost remediată cu tratament, dar spre disperarea sa, bărbatul a constatat că penisul i s-a contractat considerabil – o afecțiune care i-au spus medicii este probabil permanentă din cauza leziunilor vasculare în țesutul său erectil.

Penisul meu s-a micșorat. Înainte să mă îmbolnăvesc, eram peste medie

„Sunt un bărbat heterosexual la treizeci de ani. În iulie anul trecut, am contractat Covid și am fost foarte bolnav. Când am ieșit din spital, am avut niște probleme de disfuncție erectilă. Acestea s-au îmbunătățit treptat cu tratament, dar se pare că am rămas cu o problemă de durată. Penisul meu s-a micșorat.

Înainte să mă îmbolnăvesc, eram peste medie, nu uriașă, dar cu siguranță mai mare decât în mod normal. Acum am pierdut aproximativ patru centimetri și am devenit cu siguranță mai puțin decât media. Se pare că se datorează leziunilor vasculare, iar medicii mei par să creadă că este probabil permanent. Nu ar trebui să conteze cu adevărat, dar a avut un impact profund asupra încrederii mele în abilitățile mele în pat”.

Dr. Ashley Winter, urolog: „Este adevărat că disfuncția erectilă duce la scurtare

Şi dr. Charles Welliver, urolog și director la Albany Medical College, NY, a spus că infecția cu Covid poate provoca într-adevăr ED și, în unele cazuri, o micșorare a penisului în cazul în care ED persistă o perioada de timp.

Un studiu făcut de University College din Londra pe 3.400 de persoane a dus la concluzia că un penis scurtat era un simptom rar printre cei 200 care au dezvoltat o durată lungă de Covid.

Între timp, un studiu publicat în World Journal of Men’s Health de către Universitatea din Miami Miller School of Medicine a arătat că disfuncția pe scară largă a celulelor endoteliale din infecția cu Covid-19 poate contribui la disfuncția erectilă semnificativă, scrie Daily Mail.