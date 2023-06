Un bărbat s-a urcat dezbrăcat pe altarul catedralei Sf. Petru din Vatican. Turiștilor nu le-a venit să creadă

Turiștii care au vizitat joi catedrala Sf. Petru din Vatican au rămas șocați de un bărbat care s-a urcat pe altarul principal și s-a dezbrăcat în totalitate, în semn de protest față de războiul din Ucraina.

Înainte ca gărzile Vaticanului să-l rețină, protestatarul s-a urcat gol pe altar. El avea scris pe spate cu un marker negru mesajul „Salvați copiii din Ucraina”. Oamenii legii au descoperit că bărbatul avea zgârieturi pe corp provocate cu propriile unghii.

Jandarmeria Vaticanului l-a predat poliției italiene care l-au dus la audieri, potrivit Daily Mail.

A visitor to St. Peter’s Basilica in the #Vatican undressed and stood naked on the main altar in protest against the war in #Ukraine.

The man was arrested and handed over to the police. On his back he had an inscription calling to save the children of Ukraine. pic.twitter.com/2X22izVEXd

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2023