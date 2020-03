Câteva sute de locuitori ai comunei sucevene Bosanci au fost puși în carantină după ce au intrat în contact cu un consătean infectat cu coronavirus, care s-a întors din Belgia pe 4 martie. În toată această perioadă el a mers la slujbă, la biserică, a participat la mai multe întruniri ale unei asociații bisericești, „Oastea Domnului” și a fost la cumpărături. Ulterior, acuzând o probleme respiratorii, grave, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean din Suceava, unde a fost diagnosticat cu Covid-19.

„El a venit în țară pe 4 martie, a participat la slujbă, la Biserică și la câteva întruniri bisericești și la un praznic, din câte știu. Apoi s-a simțit rău și s-a dus la spital unde a primit diagnosticul de coronavirus”, a declarat primarul comunei Bosanci, Neculai Miron.

Potrivit primarului, bărbatul venit din Belgia ar fi intrat în contact cu aproximativ 200 de persoane, iar acestea au fost puse în izolare la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică din Suceava au demarat ancheta epidemiologică, conform metodologiei în vigoare și a luat măsurile care se impun în asemenea situație.

„Am luat legătura cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și am urmat toate indicațiile pe care ni le-au dat. Am luat toate măsurile pe care se impun. Am refăcut traseul bărbatului, i-am căutat pe cei care au intrat în contact cu el și i-am pus în izolare la domiciliu. Până în prezent cred că sunt în jur de 200 de persoane. Ne-au sunat chiar oamenii în momentul în care au aflat că bărbatul este bolnav și ne-au întrebat ce trebuie să facă”, a declarat primarul Neculai Miron pentru Evenimentul Zilei.

Primarul a arătat că Bosanci, comuna pe care o conduce, are o populație de aproximativ 8.000 de persoane însă, în afară de bărbatul venit din Belgia, nu au mai fost confirmate alte cazuri de coronavirus. Totuși, având în vedere numărul mare de contacți ai acestuia, nu exclude să apară și alte cazuri.

