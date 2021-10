Un bărbat din Brașov a avut socul vieții lui când a venit la nașterea soției. A fost băgat cu forța în operație

Bărbatul venise să asiste la nașterea soției lui, dar a fost luat cu forța de către asistente pentru o operație de care nu știa. Acesta susţine că deşi le-a spus de mai multe ori acest lucru, asistentele au continuat procedurile.

A fost epilat pe abdomen

Potrivit BizBraşov, incidentul a avut loc pe 23 septembrie, când Alexandru Niţă s-a prezentat la Spitalul Regina Maria din Braşov împreună cu soţia pentru a asista la naşterea copilului său. Asistentele l-au pus pe bărbat să se epileze pe abdomen, l-au trimis la duș și i-au luat sânge.

„Asistenta care a încercat să-mi recolteze iniţial sânge m-a întrebat ce operaţie urmează să mi se facă şi i-am spus, uimit, că nu mi se va face mie nicio intervenţie şi că voi asista soţia la naşterea prin cezariana. Dânsele au râs apoi iarăşi m-au întrebat cumva într-o notă mai insistentă, ce operaţie urmează să mi se facă. Atunci am realizat că ele de fapt mă pregăteau pe mine să fiu dus în sala de operaţii pe secţia de chirurgie şi că nu se uitaseră pe fişele pe care le înmânasem şi nici nu au dat atenţie detaliilor legate de naşterea soţiei şi asistarea mea. Când au realizat că este vorba despre o neînţelegere gravă, mi-au cerut să mă schimb şi am fost dus în alt salon la et. 4, pentru a aştepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operaţii unde soţia mă aşstepta îngrijorată”, a detaliat Alexandru Niță.

„Acord informat acces aparţinător” unde am completat numele meu şi cnp-ul, actul medical la care voi asista, naştere prin cezariana şi numele plus cnp-ul soţiei. Soţia a fost preluata de către o asistentă şi dusă pe secţie pentru a fi pregătită pentru intervenţie, iar mie mi s-a cerut să aştept în lobby să fiu preluat”, a povestit bărbatul.

După câteva minute, bărbatul a fost obligat să își facă dus și să se spele pe cap cu șamponul spitalului. Acesta a declarat că i s-a părut deplasat pentru că venise doar să își vadă pruncul.

„Am informat-o pe doamna că făcusem duş în acea dimineaţă, însă dânsa a insistat că nu pot intra în sala de operaţii fără să fiu dezinfectat. După ce am făcut duş şi m-am îmbrăcât în halatul de intervenţie, a venit o altă asistentă în cameră cu un dulap pe roţi în care avea instrumente sterile. Dânsa m-a întrebat dacă am emoţii şi i-am spus că da, având în vedere că la primul copil născut în 10 iunie 2020, tot în acelaşi spital, nu am putut asista la naştere din cauza restricţiilor şi că acum mă bucur că o pot încuraja pe soţie şi să împărtăşim împreună această experienţă”.

Trimis de urgență la analize

Viitorul tătic a fost trimis la analize de către asistente fară nici măcar o explicație.

„Am rămas puţin surprins, însă am pus această cerinţă pe seama contextului pandemic, având în vedere că în data de 22 septembrie 2021, atât soţia, cât şi eu, am făcut un test PCR, fără de care nu mi s-ar fi permis să particip la naştere. Am întrebat de ce este necesar şi dacă îşi făceau probleme că voi leşina în cursul naşterii, dar dânsele au afirmat că acesta este protocolul pentru acces în sala de operaţii”.

Conducerea spitalului refuză să se compenseze pentru situația prin care acesta a trecut.