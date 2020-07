Acesta a ajuns să „investească” în fată mii de euro. Lăsat baltă, acum plânge după bani. Lanțul de iubire s-a rupt, iar acum vasluianul întreprinde toate demersurile necesare pentru a recupera măcar o parte din bani.

Bărbatul chiar a crezut că și-a întâlnit jumătatea, în ciuda faptului că fata era cu 30 de ani mai tânără decât el și a investit masiv în relație, emoțional și financiar. Bărbatul spune că, timp de trei ani, i-a trimis iubitei, elevă de liceu, aproximativ 40.000 de euro. În final, aceasta i-a întors spatele, iar acum el își caută dreptatea la autoritățile judiciare.

A făcut o plângere pentru o înșelăciune de 10.000 de euro, pentru că doar pentru această sumă are acte doveditoare. După aproape doi ani, dosarul său ar fi în continuare la procuror. „Îmi doresc să știu dacă plângerea mea a fost sau nu luată în seamă și dacă se va face sau nu ceva”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.

Constantin P. a povestit că a cunoscut-o pe Claudia, în 2015, când ea avea doar 15 ani și era elevă. „Am ajutat-o să facă școala. În clasa a 12-a i-am dat bani și pentru meditații și să se pregătească de Bacalaureat. Sau așa îmi spunea ea dar, oricum, examenul nu l-a luat. Am venit apoi în țară să mă văd cu ea, dar nu am găsit-o acasă. Era plecată la mare. Am venit și a doua oară să o iau cu mine în Finlanda, dar nici atunci nu am găsit-o”, a spus Constantin, bărbatul rămas cu buza umflată.

Bărbatul speră că își va putea recupera măcar o parte din bani cu ajutorul autorităților, scrie Digi24.