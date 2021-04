Crimă oribilă la Iași. Un bărbat și-a ucis mama și a sunat în direct la o televiziune să anunțe fapta. Autorul crimei suferă de afecțiuni psihice. El a fost externat de curând de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași, relatează Realitatea TV. Declarațiile oficiale au început să apară după acst caz atât de înfiorător care a avut loc în data de 1 Aprilie. Femeia în vârstă de 69 de ani a fost înjunghiată în zona gâtului.

Moderatoarea de la Nașul TV a sesizat IPJ Iași

„La data de 01.04.2021, IPJ Iași a fost sesizat, de o moderatoare de la Nașul TV, cu privire la faptul că un bărbat, de 38 de ani, a sunat în direct la emisiunea ei și a menționat că o va ucide pe mama sa. Imediat a fost direcționat un echipaj la fața locului, care a găsit o femeie, în vârstă de 69 de ani, ce prezenta o plagă înjunghiată în zona gâtului și se afla în stare de inconștiență, iar autorul era în altă cameră.

Un echipaj medical a efectuat manevrele de resuscitare, dar ulterior a fost declarat decesul. Din primele date s-a stabilit că autorul suferă de afecțiuni psihice și a fost externat de curând de la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola”, a transmis IPJ Iași.

„Apelul la 112 a fost făcut de producătoarea TV și am trimis acolo echipaje și poliţia. Un nou mod de anunț al situațiilor de urgentă!”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, şefa UPU SMURD Iaşi, în presa locală.

Mama criminalului a fost ucisă chiar de ziua ei de naștere

„Eu am crezut că este o glumă find 1 aprilie. Am stat de vorbă cu dumnealui, am vorbit cu Poliția, cu Salvarea.

Mi s-a părut incredibil că o persoană care trece prin așa ceva sună la televiziuni, nu la autorități. Vă dați seama în ce pericol suntem?”, a spus Gabriela Calițescu, moderatoare Nașul TV, în direct la Realitatea PLUS.