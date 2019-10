Este sigur „100 la sută” că va lovi planeta noastră, afirmă un expert în domeniul spațiului pentru Express, cerând umanității să evacueze planeta înainte de dezastru. Pericol există „Trebuie să părăsim Pământul”. Un asteroid ucigaș în urmă cu 66 de milioane de ani a șters de pe faţa Pământului dinozaurii și două treimi din toată viața terestră. Din păcate, nu există măsuri care să prevadă exact când sau unde ne va lovi o altă rocă ucigașă.

Expertul se teme că certitudinea cataclismului este prea mare pentru a fi ignorată la nesfârșit

Lembit Öpik, președintele Parlamentului pentru națiunea spațială Asgardia, a declarat pentru Express că singura opțiune de supraviețuire a umanității este de a părăsi planeta: „Trebuie să protejăm viaţa de pe Pământ și asta pentru că șansele unui impact, așa cum am mai spus, sunt suficient de mari pentru a șterge rasa umană și majoritatea altor forme de viață”.

Öpik a susținut că dispariția rasei umane este inevitabilă dacă oamenii aleg să rămână pe Pământ

Nu se mai pune problema dacă, ci mai degrabă când va fi un dezastru pe întreg Pământul şi va amenința specia. În prezent, principalele agenții spațiale NASA și ESA nu ştiu de niciun pericol iminent pentru securitatea planetei. Dar Öpik a spus că o rocă uriaşă, 100 la sută va lovi Pământul, chiar dacă oamenii de știință nu sunt siguri când se va întâmpla.

Expertul și o serie de oameni de știință de pe tot globul s-au întâlnit la Darmstadt, Germania, pe 14 octombrie. Asgardia a găzduit prima sa conferință supranumită Congresul științelor spațiale și investițiilor: „Paving the Road to Living in Space” pentru generațiile viitoare. Micro-națiunea Asgardia își propune să stabilească colonii umane în spațiu și să faciliteze nașterea primului copil spațial în următorii 22 de ani.

Asgardia caută voluntari, ingineri și oameni de știință care să poată depăși provocările vieții în spațiu

Fostul deputat liberal-democrat Lembit Opik a spus: „Regretatul profesor Stephen Hawking, pe care am fost onorat să-l cunosc, a spus că trebuie să putem să trăim departe de Pământ, altfel dispariția este o inevitabilitate”. „Există șanse de 100% ca un obiect suficient de mare să şteargă cea mai mare parte sau întreaga rasă umană după ce va lovi Pământul, doar nu știm când se va întâmpla.”

Omul de ştiinţă consideră că nu este înțelept ca Asgardia să-și păstreze toate ouăle într-un singur coș

El a adăugat: „Pericole mai obișnuite – de la război până la ciumă – le vom avea oricum. „Chiar și un supervulcan ne-ar putea șterge de pe faţa Pământului, așa că oamenii au doar opţiunea: Ori călătoresc ori nu”. Mai mult, Lembit Opik a anunţat că 20.000 de oameni se vor muta în spațiu în timpul vieții sale și primul habitat permanent va exista până în anul 2023.

Lembit Öpik, președintele Parlamentului pentru națiunea spațială Asgardia

