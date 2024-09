Un asteroid spre îndreaptă spre Pământ

Un asteroid gigant numit „Zeul Haosului” sau 99942 Apophis se pare că se află pe un curs de coliziune cu Pământul. Data inițială a unui impact potențial era una destul de înfiorătoare. De acest aspect au fost interesați mulți oameni de pe social media.

Asteroidul se profilează ca o potențială amenințare la adresa Pământului și i s-a dat odată o șansă îngrijorătoare de 2,7% de a lovi planeta noastră în 2017. Cu toate acestea, corpul ceresc, identificat în 2004, este prognozat pentru vineri 13.

Dar, pe măsură se aproapia această dată, oamenii de știință ne asigurau acum că suntem în siguranță de acest pericol cel puțin până în 2029. Astronomul canadian Paul Wiegert și-a exprimat recent îngrijorarea că un impact ar putea avea loc mai devreme decât credem.

Pe TikTok, utilizatorii fac lumină în această situație. @onebigfact a postat un videoclip în care susține că Apophis, care se întinde pe o lățime de peste 1.000 de metri, s-ar putea apropia vineri, 13 aprilie 2029. Asteroidul ar fi mai aproape de Pământ decât Luna. De asemenea, acesta va putea fi observat cu ochiul liber, conform mirror.com.

