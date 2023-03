Un asteroid mare cât o piscină olimpică s-ar putea ciocni cu Pământul. Asteroidul se află în prezent la 18 milioane de km de noi

Asteroidul, cunoscut sub numele de 2023DW și descoperit pe 27 februarie, ar putea lovi Pământul peste 23 de ani, susţin oamenii de ştiinţă de la NASA. Oamenii de știință, inclusiv cei de la Centrul de coordonare a obiectelor din apropierea Pământului al Agenției Spațiale Europene, încă estimează dimensiunea, forma și caracteristicile orbitale ale rocii spațiale pentru a determina dacă este o amenințare reală.

În prezent, se estimează că are dimensiunea unei piscine olimpice și se află la o distanță de 0,12 unități astronomice (AU), sau aproximativ 18 milioane de km de Pământ. Cercetătorii nu au reușit să estimeze pagubele pe care le-ar putea provoca.

„Am urmărit un nou asteroid numit 2023 DW, care are o șansă mică de a lovi Pământul în 2046. Adesea, atunci când noi obiecte sunt descoperite pentru prima dată, este nevoie de câteva săptămâni de date pentru a reduce incertitudinile și pentru a prezice în mod adecvat orbitele lor în ani în viitor”, a anunțat, miercuri, Biroul de Coordonare a Apărării Planetare al NASA.

We’ve been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023