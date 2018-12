Un antrenor român recunoaște: A pariat 500 de euro și A CÂȘTIGAT o sumă importantă

Edi Iordănescu a povestit că a pariat în urmă cu 10 ani și-a reușit să câștige 5.000 de euro după ce-a deschis casa cu 500 de euro.





Antrenorul Edi Iordănescu a recunoscut că a jucat la pariuri. Fostul tehnician al Astrei Giurgiu a intrat în joc în urmă cu 10 ani, în timpul Campionatului European de Fotbal găzduit de Austria și Elveția.

„Am pus o anumită sumă de bani. Nu depășea echivalentul a 500 de euro și am folosit-o pe întreaga durată a competiției. Am pariat toate jocurile live. Mă uitam și din minutul 10-12 pariam. Am transformat acea sumă în aproximativ 5000 de euro. Ulterior am închis contul și nu am mai avut niciun fel de interes”, a spus Iordănescu la GSP Live.

