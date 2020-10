Ladislau Boloni, unul dintre cei mai apreciați antrenori români din străinătate, nu a rămas prea mult timp fără loc de muncă. La 67 de ani, tehnicianul a bătut palma cu oficialii echipei elene Panathinaikos Atena și îi va lua locul lui Dani Poyatos, după ce spaniolul a fost dat afară din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare.

Boloni a început acest sezon pe banca grupării belgiene Gent, dar a fost dat afară după doar trei meciuri în care a înregistrat o victorie și două eșecuri. El nu a reușit să se impună în vestiar și jucătorii nu au agreat metodele de lucru ale românului.

„Rezultatele ultimelor meciuri, în special la Eupen, au fost decisive. Trebuie să ţinem cont de vocea suporterilor şi a grupului de jucători. După ce am pus toate acestea împreună, am considerat că este mai bine să ne despărţim de Laszlo Boloni. A fost o eroare de selecţie (aducerea sa). Eu şi Michel Louwagie ne asumăm responsabilitatea. Am vrut să avansăm rapid. Nu vreau să dau vina pe antrenor pentru că a făcut tot posibilul pentru a obţine rezultatele. Cred însă că a fost bine să acţionăm direct deoarece nu se înţelegea cu grupul de jucători. Cred că a fost bine să nu lăsăm acest lucru să se agraveze”, spunea Ivan De Wite, președintele formației Gent.

Calcă pe urmele lui Ștefan Kovacs

Panathinaikos Atena a mai fost antrenată de-a lungul timpului de un român. Între 1982 și 1983 aici a lucrat celebrul Ștefan Kovacs. „Alb-verzii” au câștigat de 20 de ori titlul în Grecia, ultima dată în sezonul 2009-2010. În stagiunea 1970-1971 a Cupei Campionilor Europeni au disputat finala și au pierdut cu Ajax Amsterdam, scor 0-2. În acest moment, Panathinaikos se află pe locul 11 din 14 echipe.

Fost selecţioner al naţionalei României (2000-2001), Boloni a mai pregătit echipe ca AS Nancy (1994-2000), Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006), AS Monaco (2006), Standard Liege (2008-2010) sau RC Lens (2011).