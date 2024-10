Sport Un antrenor din Superliga este ca și demis. Patronul îi reproșează că a pierdut vestiarul







Un antrenor din Superliga este ca și demis, conducerea nu mai are încredere în el. Hermannstadt, formație pregătită de Marius Măldărășanu a fost învinsă fără drept de apel, vineri, în deplasare, de Gloria Buzău, scor 0-3. După 13 etape disputate în campionatul intern, sibienii agonizează pe locul al 14-lea al clasamentului, cu un total de 13 puncte.

Iar tehnicianul are bagajele făcute. Claudiu Rotar, acționar al echipei, a spus cu subiect și predicat că Măldărășanu nu mai reprezintă o soluție și nu mai are forța de-a redresa gruparea sibiană.

Marius Măldărășanu, antrenor la Hermannstadt, este ca și dat afară de la gruparea sibiană

El i-a cerut public antrenorului să demisioneze. „Dacă există onoare, ar trebui să-și dea demisia”.

Conducerea nu mai merge pe mâna lui „Măldă”, iar Rotar a vorbit despre schimbările făcute în echipă, pe care el nu le-a înțeles.

„Senzația mea este că el a pierdut echipa. A scăpat-o de sub control, deciziile lui nu mai au efect. Înaintea meciului cu Gloria, când am văzut echipa, era să scap telefonul din mână, vă spun sincer.

Șase schimbări în primul unsprezece? Jumătate de echipă? Tocmai el, care nu e adeptul schimbărilor masive și merge mult pe omogenitate?! La ce au ajutat? A, da, n-am mai luat patru goluri, ci trei”, a afirmat acționarul pentru gsp.ro.

Acuzații pe bandă rulantă către tehnician

Omul de afaceri mai este de părere că echipa are jucători mai buni decât în sezonul trecut. Așa că problema este la Marius Măldărășanu, care merge pe un drum înfundat.

„Problema e la antrenor. Calitativ, echipa e mai bună decât sezonul trecut. Dovadă că am bătut campioana, FCSB, iar pe Poli Iași am spulberat-o, le-am dat șase. Acum, am ajuns să luăm goluri cu nemiluita”.

Iar legat de jocuri de culise, meciuri trântite, acționarul nici nu vrea să audă de așa ceva. „Astea-s fabulații, ce se discută prin studiourile tv. Nu cred sub nicio formă așa ceva! Și nici nu cred că jucătorii ar vrea să scape de Măldărășanu. Pur și simplu, între el și ei nu mai există chimia de altădată. Se întâmplă și la case mai mari, nu doar la noi”, a mai afirmat Rotar pentru sursa citată.