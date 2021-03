Un angajat Facebook, înregistrat pe ascuns! Mărturiile sale sunt cutremurătoare

„Nici un rege din istoria lumii nu a fost conducătorul a două miliarde de oameni, dar Mark Zuckerberg este – și are 36 de ani. Este prea mult pentru un tânăr de 36 de ani. Nu ar trebui să ai putere peste două miliarde de oameni. Cred doar că nu este corect”.

Thomas continuă: „Există întotdeauna o prejudecată algoritmică încorporată … Ghici ce? Ființele umane au scris acel cod”. El a explicat de ce această problemă a persistat atât de mult timp, afirmând: „Ne uităm la algoritmi, dar este un lucru atât de mare și complicat încât este nevoie de timp pentru a remedia problema. Sincer, cred că trebuie să o facem cât mai repede, până nu este prea târziu”.

Thomas: „AI (Inteligența Artificială) evoluează în esență pentru a deveni asemenea inteligenței umane. Apoi, va merge dincolo de inteligența umană și, în acel moment, oamenii sunt consumabili”.

Thomas a recunoscut că a făcut parte dintr-un proiect Facebook cu scopul de a înregistra alegătorii.

A mai spus că Joe Biden ar fi beneficiat de acest lucru:

Benny Thomas, lider global de planificare Facebook: „ Unul dintre lucrurile la care am lucrat, care m-a bucurat, a fost un proces de înregistrare a alegătorilor. Acestea sunt genurile de lucruri – aceasta este partea bună a Facebook. Acesta este genul de lucruri pe care le puteți face doar cu o companie care are o amploare și o acoperire extrem de mare ca cea a Facebook. Ne-am propus să înregistrăm patru milioane de oameni noi și am trecut peste țintă, am făcut 4,5 milioane … ”

Jurnalist: „ Uau. Înregistrarea a 4,5 milioane de alegători”

Thomas: „Este mult”

Jurnalist: „Da. Sunt destul de sigur că el (Biden) a câștigat așa. Ce crezi?”

Thomas: „Exact, și eu cred asta”…