Tatăl băiatului a sesizat rapid autoritățile, cu privire la dispariția puștiului Remus Mario Fieraru. Acesta a lăsat un bilet pe care a scris că dorește să plece o perioadă, rugându-i totodată pe apropiați să nu-și facă griji, pentru că are bani și un adăpost la dispoziție.

Adolescentul are în jur de 1.70 de metri înălțime, cântărește aproximativ 70 de kilograme, are ochi căprui, păr castaniu, față ovală, bărbia rotundă, iar ca semn particular, are o cicatrice pe urechea stângă, în urma unei intervenții chirurgicale.

În momentul în care a părăsit domiciliul, puștiul era îmbrăcat cu pantaloni de culoare închisă, geacă de culoare verde, o șapcă neagră pe cap și era încălțat cu o pereche de espadrile de culoare verde.

Cei care dețin informații cu privire la minorul dispărut, sunt rugate să contacteze 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

