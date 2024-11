Sport Umilință supremă pentru Inter Miami. Echipa lui Messi a fost eliminată din play-off-ul MLS







Inter Miami, echipa în care joacă Lionel Messi, a fost eliminată surprinzător din primul tur al fazei play-off a Major League Soccer (MLS), după ce a pierdut pe propriul teren, cu 2-3, în faţa lui Atlanta United.

Inter avea postura de favorită, având cel mai bun bilanţ din campionatul nord-american de fotbal la finalul sezonului regular, cu un record de puncte, dar acum a gafat-o. Atlanta United încheiase pe locul 9 în Conferinţa de Est, ultimul loc de baraj pentru accederea în play-off.

Inter Miami, eliminată din play-off-ul MLS

Inter Miami a deschis scorul în min.17 prin Matias Rojas, care a reluat un şut al lui Messi respins de portarul advers. Atacantul Atlantei Jamal Thiare a schimbat situația în doar trei minute, înscriind două goluri în min.19 şi 21 pentru franciza din Georgia. Messi a restabilit egalitatea în min.65, dar Atlanta United a trecut din nou în avantaj în min.76, de data aceasta definitiv, graţie mijlocaşului Bartosz Slisz.

Lionel Messi n-a putut face față

În absenţa mijlocaşului spaniol Sergio Busquets, accidentat, Messi şi parternerul său în atac Luis Suarez n-au putut să facă față echipei Atlanta United. Șansele ca Inter să se îndrepte spre prima sa Cupă MLS nu mai există.

ATLANTA PULL OFF ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN MLS HISTORY TO ADVANCE ‼️ MIAMI ARE ELIMINATED IN THE FIRST ROUND ‼️ pic.twitter.com/YaEo9VaX5D — Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024

Atlanda United va juca cu Orlando City

La rândul ei, Atlanta United s-a calificat în semifinala Conferinţei de Est unde o va întâlni pe Orlando City, în timp ce cealaltă semifinală va opune echipele New York Red Bull şi New York City FC.În celelalte sferturi de finală se vor înfrunta Los Angeles Galaxy și Minnesota, Los Angeles FC și Seattle Sounders, respectiv New York Red Bulls și New York City. Campioana en-titre, Columbus Crew, echipa lui Alex Mățan, a fost eliminată în optimi de New York Red Bulls, scor general 2-0.

Momentan, Lionel Messi nu a dat declarații despre una dintre cele mai mari înfrângeri din viața lui. Nici ceilalți jucători de la Inter n-au spus nimic, dar fanii au fost vizibil dezamăgiți.