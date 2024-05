Sport Leo Messi, performanţă istorică în MLS. Ce a reușit la Inter Miami







Leo Messi (36 de ani) se simte excelent la Inter Miami și strălucește în acest sezon. Starul argentinian a reușit să stabilească un nou record în ultimul meci de campionat, în care echipa sa a obținut o victorie zdrobitoare, cu scorul de 6-2, împotriva echipei New York Red Bulls.

În acest meci jucat în Florida, Messi nu a fost singurul care a strălucit. Și colegul său uruguayan, Luis Suarez, a reușit să înscrie trei goluri consecutive.

Leo Messi, primul jucător din istoria MLS care înscrie o astfel de performanță

Lionel Messi a debutat într-un mod spectaculos, deoarece echipa sa era condusă cu 1-0 la pauză: după ce i-a pasat colegului său nou-venit, Matias Rojas, în minutul 48, Messi însuși, câștigător al opt titluri de Balon de Aur, a adus Miami în avantaj doar două minute mai târziu, printr-o pasă primită de la Luis Suarez.

După ce Matias Rojas a marcat de două ori, uruguayanul Luis Suarez a reușit unhat-trick în mai puțin de 15 minute, începând din minutul 68 până în minutul 81, de fiecare dată din pasa lui Messi.

Această performanță, fără precedent în MLS, îi adaugă argentinianului un total de 10 goluri și 12 pase decisive în opt meciuri jucate. Victoria menține Inter Miami pe primul loc în Conferința de Est, acumulând 24 de puncte în 12 meciuri. New York ocupă locul 4, cu 17 puncte din 11 meciuri.

Inter Miami a negociat trei ani pentru Messi

Coproprietarul clubului Inter Miami, Jorge Mas, a dezvăluit, la scurt timp după trasferul fotbalistului, culisele contractului lui Lionel Messi pentru publicaţia spaniolă El Pais, evocând viitorul promis starului argentinian în Florida şi impactul pe care acesta îl va aduce Major League Soccer, informează cotidianul L'Equipe.

„Negocierile au durat trei ani. Dintre care un an şi jumătate de negocieri intense. Am avut multe conversaţii cu Jorge (Messi, tatăl lui Lionel şi reprezentantul său). Şi consider că totul s-a aranjat la finele luni mai. David (Beckham, coproprietar al lui Inter Miami) i-a vorbit lui Leo, dar doar despre subiecte fotbalistice, pentru că juca încă la PSG. El nu voia să pună presiune", a spus Mas.

Omul de afaceri a dezvăluit şi salariul pe care îl va primi septuplul "Balon de Aur". "Între 50 şi 60 milioane dolari pe an, dar Messi va beneficia şi de alte avantaje financiare, precum un procentaj din vânzarea de tricouri ale clubului, precum şi din beneficii din drepturile TV ale campionatului american, deţinute de Apple".