Ultima zi a Romanovilor: Teama bolșevicilor și legenda unei dinastii

Execuția Romanovilor în anul 1918 este și astăzi una din cele mai cutremurătoare acțiuni din istoria Rusiei. Conflictul dintre cele două linii politice, socialiștii și comuniștii a prins familia Țarului Nicolae II la mijloc.

S-ar fi ajuns oare la reconcilierea între Țar și socialiștii care-l detronaseră? De ce au încercat bolșevicii să scape de familia Țarului?

Romanovii și cultul dedicat lor

În urmă cu zece ani, Comite­tul de Investigații al Federației Ruse a redeschis ancheta asupra asasinării din 1918 a țarului Nicolae al II-lea și a fa­miliei sale, la insistențele Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Mosco­vei). Ancheta federală a dispus deshu­marea rămășițelor familiei Romanov, ultima dinastie conducătoare a Impe­riului Rus, și testări ADN suplimen­tare pentru a le indentifica și a le autentifica.

Cele mai importante elemente sunt tendința de a-i considera sfinți sau, truditori pentru credință.

Romanovii, executați de teama restaurării?

Iurovski, liderul bolșevic care îi păzea pe Romanovi la Ekaterinburg ( Sverldovsk în era sovietică) în casa Ipatiev s-a temut ca Legiunea cehă, din foști lupători cehi din KuK austro-ungar să nu îl elibereze pe Țar, alături de trupele albe. Nu a existat ordinul Comitetului de partid din Ural, iar ordinul de acuzare a fost redactat manual pe o hârtie cu antetul țarist, vulturul bicefal!

Descoperirea  rămășițelor și posteritatea

Rusia a încercat după 1998, o reconciliere cu trecutul din 1918, dar, evident, lucrurile nu au stat prea ușor. Țarul a fost venerat de unii, criticat dur de alții. Deceniile de comunism nu l-au scos din memoria rușilor, așa cum ar fi dorit comuniștii.

