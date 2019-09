„Atentie! Metoda „la zi” de furt in Bucuresti. Fapt petrecut ieri, pe strada Moinesti, din Militari, la un cabinet stomatologic, semnalat de o prietena de pe-aici, insasi victima.â

In timp ce se afla in sala de asteptare a cabinetului si chiar in clipa in care a fost poftita de medic in cabinet, a sunat interfonul. S-a prezentat un tip caruia medicul i-a deschis. Tanara si-a lasat sacul pe canapea si a intrat. Medicul a apucat sa-l vada pe individ si sa-i faca o descriere. 1.75m, saten, bronzat(natural), 30-35 ani, imbracat casual bine.

La iesierea din cabinet, prietena mea a constatat disparitia banilor din portofel(300 de lei) si a tabletei din sac. Totul inregistrat pe camere. Individual fugise. Este vizibil, cu tableta in mana.

A venit un echipaj de la Sectia 21 Politie. Criminalistii si-au facut treaba si urmeaza sa incerce sa-l gaseasca pe hot. Acest modus operandi se pare ca a luat amploare in ultimul timp. Sunt vizate persoane care merg la cabinet medicale, urmarite anterior, si „lucrate” in sala de asteptare”, a scris Cristian Botez pe Facebook.

