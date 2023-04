Ultima insulă de dezbatere liberă din Rusia va fi închisă

Deschis în 1996, pentru a onora memoria disidentului sovietic și câștigător al Premiului Nobel pentru Pace Andrei Saharov, centrul a fost un loc emblematic pentru dezbateri libere.

„Fără aceste două clădiri, nu mai suntem un centru public”, a spus Viaceslav Bakhmin, un vechi activist pentru drepturile omului și președinte al consiliului de administrație al Centrului Saharov. Evacuarea are loc în timp ce puținele grupări pentru drepturile omului, care încă se manifestă în Rusia, se confruntă cu o presiune din ce în ce mai intensă a statului asupra celor care contestă decizia Kremlinului de a invada Ucraina.

O expoziție simbolică

Cea mai veche organizație pentru drepturile omului din țară, Grupul Helsinki din Moscova, a fost închisă printr-o hotărâre judecătorească în ianuarie, în timp ce opt membri de top ai grupului pentru drepturile omului Memorial, care a primit în comun Premiul Nobel 2022 anul trecut, au fost vizați recent de raziile poliției. Expoziția finală a Centrului Saharov de la sediul său de pe malul râului Yauza, în centrul Moscovei, a fost dedicată Elenei Bonner, soția lui Andrei Saharov, un important disident sovietic.

„Nu am planificat acest simbolism, s-a întâmplat doar așa – au început să ne închidă în ajunul centenarului lui Bonner”, a declarat curatorul Natalia Samover pentru The Moscow Times. „Acest centru debordează de personalitatea ei”, a spus Samover, stând în încăperea expoziției care includea câteva dintre fotografiile și interviurile video ale lui Bonner, precum și biroul ei, caietele și scrisorile care se opun războiului Rusiei din anii 1990 în republica Cecenia din Caucazul de Nord. Bonner a fost implicată în înființarea Grupului Helsinki din Moscova în anii 1970 și a lucrat neobosită pentru a ridica profilul lui Saharov atunci când a fost exilat la Gorki (acum Nijni Novgorod) de către autoritățile sovietice.

După moartea lui Saharov în 1989, Bonner a înființat Centrul Saharov – clădirea a fost oferită gratuit de autoritățile de la Moscova – și a deschis publicului arhivele Saharov. La o vizită recentă a unui reporter al Moscow Times la expoziția Bonner, au fost câțiva vizitatori. „Centrul este cu siguranță un loc semnificativ – este important să avem puncte de vedere diferite, precum și locuri în care aceste puncte de vedere diferite pot fi discutate”, a spus Artemy, specialist IT, care a decis să viziteze locul pentru că știa că centrul urmează să fie închis.

Centrul trebuie eliberat complet până pe 28 aprilie

„Cred că toată lumea poate fi reprezentată în domeniul public”, a spus un alt vizitator, Stanislav, care a recunoscut că nu știa prea multe despre „istoria centrului”. Închiderea expoziției Bonner – intitulată „Viața a fost tipică, tragică și minunată” – marchează sfârșitul lungii tradiții de implicare publică a Centrului Saharov. La începutul acestei luni, angajații centrului au eliberat clădirea, au demontat expoziția permanentă despre moștenirea lui Saharov și a victimelor represiunii din epoca sovietică, iar evenimentul public de – dedicat lui Bonner – va avea loc duminică seara.

Potrivit ordinului de evacuare, centrul trebuie eliberat complet până pe 28 aprilie. În mod oficial, decizia autorităților de a scoate Centrul Saharov din sediul său din Moscova a fost rezultatul desemnării organizației ca „agent străin”. Legea rusească interzice organizațiilor „agenți străini” să primească orice sprijin de stat. Dar Centrul Saharov a spus că ordinul a fost motivat doar de dorința Kremlinului de a distruge „organizațiile independente care apără interesul public”.

Deocamdată, Centrul Saharov nu are perspectica unui nou sediu și intenționează să își continue activitățile online. În plus, centrul se așteaptă la vizite neprogramate din partea Ministerul Justiției luna aceasta, a declarat președintele consiliului de administrație, Bakhmin, pentru The Moscow Times. „Rezultatele vor spune clar dacă și cum putem continua”, a spus Bakhmin. Care a adăugat că această evacuare este cel mai recent exemplu de presiune oficială asupra Centrului Saharov.

Procuratura Generală a Rusiei a declarat Fundația Andrei Saharov – un grup deschis de Bonner în SUA – drept organizație „indezirabilă” Aceasta înseamnă că orice asociere cu acest grup ar putea duce la acuzații penale în Rusia. Aceasta înseamnă că Centrul Saharov din Rusia evită acum orice cooperare cu omologul său american.