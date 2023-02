Uită de regrete! Cum să ai o viață fericită – conform celui mai mare expert mondial

În anii ‘80, rezultatele celui mai extins studiu din lume privind fericirea au arătat că relațiile bune îi mențin pe oameni mai sănătoși și mai fericiți, dar cercetătorii erau sceptici. Cu toate acestea, alte studii au început să confirme rezultatele, iar directorul Harvard Study of Adult Development, Dr. Robert Waldinger, s-a convins de acest adevăr. Noua carte pe care a scris-o împreună cu Dr. Marc Schulz, intitulată The Good Life (Viața bună), se concentrează în principal pe relații și pe modul de a le îmbunătăți.

Printre alte componente ale unei vieți bune se numără sănătatea, libertatea de a lua decizii importante în viață, încrederea în prieteni, vecini și guverne, generozitatea și oportunitățile de a fi generos, precum și securitatea economică. Banii sunt importanți, dar, peste un anumit nivel de venit, fericirea nu crește prea mult. Factorul de durată este reprezentat de relațiile cu ceilalți. Definiția lui Waldinger a unei vieți bune este: „Să fiu implicat în activități la care țin cu oameni la care țin”.

Un studiu vechi de 84 de ani

Studiul de la Harvard, care a început acum 84 de ani, sub forma a două studii fără legătură între ele, realizate pe studenți de sex masculin de la Harvard și băieți din zone defavorizate din Boston, dar acestea au fuzionat de-a lungul anilor. Vieți întregi au fost înregistrate în timp real, din punctul de vedere al sănătății, al forței de muncă, al relațiilor și al multor alte date.

Studiul are limitele sale, deoarece participanții inițiali erau exclusiv bărbați albi, dar se va schimba pe măsură ce va fi adusă a treia generație mai diversă. Waldinger și Schulz au inclus în cartea lor și alte studii diverse din întreaga lume și toate arată că, cu cât o persoană este mai conectată social, cu atât este mai probabil să trăiască mai mult și mai bine.

În prezent, singurătatea este considerată la fel de nocivă pentru sănătate ca și fumatul și există o epidemie de singurătate. Relațiile ajută la gestionarea stresului, iar persoanele care sunt singure și izolate social rămân într-o constantă luptă și fugă, având niveluri mai ridicate de hormoni de stres, inflamații și uzură a diferitelor sisteme ale corpului.

Care sunt, de fapt, concluziile

Deși participanții la studiu au fost în majoritate bărbați albi, Waldinger crede că experiența umană de bază nu se schimbă și că rezultatele studiului ne pot învăța în continuare, în egală măsură, despre fericire.

În mare, Waldinger spune că fericirea constă în a-ți găsi oameni apropiați cu care să consolidezi relații importante, apropiate, și să fii fericit pe plan financiar, dar să nu alergi după bani, relațiile fiind mult mai relevante pentru fericire, pe termen lung.

Waldinger subscrie la teoria conform căreia fericirea se împarte în două categorii: bunăstarea hedonică (cât de mult se distrează cineva acum) și bunăstarea eudemonică (viața având sens și fiind bună). Nu ne bucurăm întotdeauna de lucrurile care contribuie la bunăstarea eudemonică, dar acestea sunt, în cele din urmă, mai semnificative. Problemele apar atunci când urmărim doar fericirea hedonică și nu suntem buni la a ști ce ne va face fericiți pe termen lung. Relațiile sunt esențiale pentru o viață bună și pot oferi atât fericirea hedonică, cât și cea eudemonică.

