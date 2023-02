HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  11,12 februarie 2023. Vegetarian, sau lacto-vegetarian? Am făcut o experiență  

11,12 februarie

Pe 11 februarie s-au născut Thomas Alva Edison, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, Sheryl Crow, Traian Filip. Pe 12 februarie s-au născut Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Alexandru Davila, Otilia Cazimir, Ioan Ovidiu Sabău, Isaac Peltz, Valeriu Gorunescu.

În calendarul creştin-ortodox pe 11 februarie sunt Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei şi Sf. Teodora, împărăteasa. Pe 12 februarie sunt Sfinţii Meletie, Antonie şi Hristea. De nici unele în ”Kalendar”.

Ei bine, este weekend și lumea merge să se cotonogească la sporturile de iarnă.

Nu știu de ce, dar perioada de evenimente pe care o parcurgem, mă duce cu gândul la o pildă cu Nastratin Hogea.

Povestea spune că se dusese vorba peste mări și țări că Nastratin Hogea avea un instrument muzical secret și nevăzut din care putea cânta melodii neasemuite. Mai mulți vecini au pretins că au auzit sunetele încântătoare și zvonul a fost gata.

Din adâncul deșertului a venit în fuga mare o ceată de călăreți. Amarnicii djete, mari războinici și hoți de seamă, dar și mari amatori de poezie și muzică. Sufismul, ce vreți! Căpetenia lor, îmbrăcată numai în negru, a venit în fața lui Nastratin, s-a înclinat și a spus: Stăpâne, ia-mă ucenic, ca să ascult și eu muzica aceea despre care vorbește toată lumea. Și i-a pus o pungă maaaare cu galbeni în față, ploconindu-se. Nastratin i-a spus că este vorba despre o greșeală, el este afon și nici nu știe să cânte. La care căpetenia s-a încruntat și a pus mâna pe sabie. Ți se pare prea puțin, și a făcut un semn. Alte nouă pungi la fel de maaaari s-au înghesuit la picioarele lui Nastratin. Văzând că a încurcat-o, Nastratin Hogea a învitat căpetenia pe covorul de Tabriz pe care ședea turcește, ca orice oriental care se respectă. Bucuroasă, căpetenia s-a așezat și ea. Au stat o vreme. Nu se știe cât. O oră, o zi, o săptămână, o lună, un an, mai mulți ani. O vreme. Nu are nicio importanță.

După o vreme, căpetenia și-a dresc glasul. Ei ce este, a întrebat Nastratin, am terminat de cântat! Nu am auzit nimic, a spus, cu vinovăție, căpetenia hoților de pustiu. Acum am terminat, spune hotărât Nastratin, de ce nu mi-ai atras atenția să cânt mai tare?

Iată un eseu, este public, open-source, pentru că este din curierul de la Bruxelles, curier pe care-l primesc doar vreo două duzini de persoane, în România. Ceilalți nu scriu la ziar. Am verificat, presa noastră ascultă muzica lui Nastratin Hogea.

Peter Godfrey-Smith a scris un eseu, în mai multe reviste open-source, pe care l-am adaptat la propria mea situație. Iată:

Să presupunem că o persoană este foarte preocupată de problemele etice legate de alimentație și agricultură, în special de bunăstarea animalelor, dar, indiferent de motiv, constată că o dietă pe bază de plante nu funcționează pentru ea. Care este pasul cel mai potrivit de făcut de la veganism – cel mai bun compromis de făcut, dacă este un compromis ?

În urmă cu aproximativ un an, această întrebare a devenit vie pentru mine la scurt timp după ce am început un experiment: o dietă aproape vegană timp de o lună, un experiment cerut de diabetologul meu. De ceva vreme, am încercat să mănânc într-un mod atent la originea și tehnologia hranei, evitând, deși imperfect, produsele îndoielnice ale unei agriculturi industriale. Dar am mâncat produse de origine animală, inclusiv carne și pește, în mod regulat. După ce am petrecut mult timp în ultimii ani reflectând la întrebări despre mințile animalelor (încercând inițial să înțeleag cățelușele mele și alte maimuțe), întrebările etice legate de hrană au început să fie destul de presante. Așa că am vrut să aflu cum mă simt la o dietă aproape fără produse de origine animală.

Planul meu era aproape vegan, deoarece îmi permiteam două ouă în fiecare zi și câteva abateri minore (nu mi-am făcut griji dacă aveam unt sărat de Normandia pentru pâinea prăjită, nu am întrebat detaliile unor mâncăruri tradiționale și am rămas cu uleiul meu obișnuit de pește, tablete). Ouăle au fost incluse deoarece, încă de la o nouă serie de experimente alimentare cu câteva decenii mai devreme, am descoperit că o dietă bogată în proteine ​​și destul de bogată în grăsimi este cea mai bună pentru bunăstarea mea generală. Deci, m-am gândit, două ouă fierte cleioase, ar ajuta la ușurarea tranziției, împreună cu suplimentele proteice. Ouăle de țară, din cotețe aflate în curți mari, le văd ca fiind cele mai etice dintre toate produsele animale disponibile pe scară largă. Unii vegani susțin că și consumul de ouă de orice fel este lipsit de etică, în timp ce alții cel puțin văd această alegere ca fiind mai acceptabilă decât alte alimente de origine animală. (Peter Singer, în volumul său Animal Liberation, considerat de unii Biblia veganilor, consideră că producția de ouă de crescătorie în aer liber este acceptabilă.)

Scopul experimentului a fost să analizeze posibilitatea de a se îndrepta mase largi ale oamenilor către veganism și să facă acest lucru în primul rând din motive de bunăstare a animalelor. Scopul personal era să scad glicozurata sub 7. Accept unele dintre argumentele împotriva cărnii făcute din motive de mediu, dar problemele legate de suferința animalelor sunt primordiale pentru mine.

Spre surprinderea mea, experimentul a devenit rapid un eșec răsunător. Regimul a fost, după doar câteva zile și ceva, mult mai greu decât mă așteptam. M-am simțit neliniștit, obosit și de cele mai multe ori îmi era destul de frig, în mod surprinzător (în august, în Prahova submontană). Aveam temperatura de 35 de grade. Uneori chiar 34. Arsuri la stomac, dureri de cap, neatenție… nu a mers bine. În ziua a 10-a, am decis să schimb planurile și să adaug câteva produse lactate în dieta pentru treimea mijlocie a lunii. Această tranziție a fost la fel de surprinzătoare ca și cea anterioară. Imediat m-am simțit bine, cu toate acele probleme din cele zece zile anterioare. M-am simțit mai bine, decât bine, de fapt – îmi dispăruse parțial oboseala continuă și amețeala. După zece zile, am reluat regimul aproape vegan. Rezultatele au fost la fel de descurajatoare ca înainte și am trecut înapoi. Până la sfârșitul lunii, am petrecut jumătate din ea în mare parte vegan și jumătate ca lacto-vegetarian.

Problema mea este că nu pot să respect regimul pentru diabet de tip II. Am nevoie de mai multă mâncare, de mai multă energie. Cățelușele și celelate animăluțe, o casă pe pământ și o activitate zilnică de documentare și scris la ziar solicită din partea mea multă activitate, pe care nu o pot duce la capăt cu regim.

Poate că ar fi trebuit să rămân cu prima dietă, în mare parte vegană, și să aștept să mă obișnuiesc cu ea. (Înțelegerea mea este că microbiomul cuiva, ecologia intestinală trebuie să facă o schimbare.) Dar am fost reticent să fac asta, mai ales în timpul pandemiei de COVID-19 . Cu acel sentiment neliniștit, zi după zi, bănuiam că sunt mai vulnerabil la agenți patogeni decât de obicei cu toată mutația genetică CCR5-Delta 32. Mă așteptam să prind COVID-19 la un moment dat și am vrut să fiu bine echipat fizic pentru a lupta împotriva virusurilor. Nu m-am îmbolnăvit, sau m-am îmbolnăvit fără să știu, nu am făcut teste de antigeni.

Îmi dau seama că acesta a fost un experiment foarte scurt. Însă momentele de tranziție între diferitele diete au pus niște semne de întrebare, într-un mod clar. Să presupunem că cineva decide că o dietă pe bază de plante, sau aproape vegană nu va funcționa și trebuie adăugat ceva. Dacă cineva caută un pas mai departe, gândindu-se în primul rând la întrebările legate de bunăstarea animalelor, atunci apar trei opțiuni care au tipuri complet diferite de justificare:

carne crescută uman, în ferme mici, la țară (în special carne de vită) pește sălbatic prins în aceiași zi din râu produse lactate (de gospodărie țărănească)

Acestea nu sunt cu adevărat singurele trei opțiuni, dar sunt unele evidente și disponibile, într-un cadru urban, sau suburban dintr-o țară europeană. Să spunem, inițial, că scopul este de a alege unul dintre acestea opțiuni ca un pas mai departe. Care ar trebui să fie?

Am spus mai sus că au diferite feluri de justificări și, când se privește cu atenție, în situație apare ceva ca o incomensurabilitate. Acest termen din filozofie înseamnă că nu putem măsura sau compara alternative folosind un standard comun care este corect pentru toți. Nu este disponibilă nicio „monedă comună” sau o unitate de măsurat adecvată. Aceste trei moduri posibile de a merge la cumpărături aduc în atenție moduri destul de diferite de a privi problemele morale.

Să clarificăm fiecare opțiune înainte de a privi partea etică. Când vorbesc despre carnea de vită crescută în mod uman, în varianta 1, mă gândesc la carnea de vită produsă atât de uman încât are sens să cred că vacile și puii au o viață bună în general și o viață care este, cel mai probabil, mai bună decât viața pe care ar putea-o avea aproape toate mamiferele și păsările non-umane. Aceasta nu este doar carne de supermarket etichetată „free range”, ci o fracțiune mult mai mică din ceea ce este produs. Această carne tinde să provină de la măcelari specialiști care lucrează cu ferme, cu gospodării țărănești individuale. În multe orașe, acest lucru este disponibil acum. Tinde să fie scumpă în comparație cu carnea produsă mai puțin uman și asta înseamnă că nu va fi o alegere posibilă pentru toată lumea. Dar acolo unde este o opțiune, cu siguranță merită luată în considerare. (Dar puii, porcii crescuți în mod uman și așa mai departe? Da, sunt incluse, dar fiecare caz este puțin diferit și mă voi concentra puțin pe carnea de vită.) Aceste animale au o viață bună în general. Pe de altă parte, în schimb, s-ar putea opta pentru pește prins în aceiași zi din râu, nu din crescătorie (poate și alte fructe de mare prinse în mod sălbatic) – opțiunea 2 . În acest caz, uciderea este, de asemenea, parte din imagine, dar relația noastră cu viața animalelor este foarte diferită de ceea ce am văzut în prima opțiune. Rolul nostru aici este să scurtăm o viață care oricum s-ar termina; nu creștem animalele pentru a le ucide. (Dacă un animal este crescut pentru a fi pescuit sau vânat, nu îl includ aici.) Cred că decesele implicate în pescuitul comercial probabil nu sunt deosebit de îngrozitoare, în comparație cu decesele care ar urma în sălbăticie. Dar moartea este moarte, care are loc în mâinile noastre, iar cifrele implicate sunt uriașe.

A treia opțiune sunt lactatele. Aș putea deveni unul dintre acei vegetarieni epicurieni care nu mănâncă carne, dar au o cunoaștere impresionantă a nesfârșitelor subtilități internaționale ale brânzei. Aici problemele sunt diferite. Cred că viața vacilor de lapte în agricultura convențională este proastă. Probabil că nu sunt nici pe departe la fel de rele ca cele ale porcilor crescuți în fabrică, dar mai rele decât cele ale vacilor din ferme umane care sunt crescute pentru a fi mâncate, poate adesea mai rele decât cele ale bovinelor de carne de crescătorie convențional (deși nu sunt sigur, și aceasta va depinde de detaliile vieților în ambele cazuri).

De ce presupun, în această opțiune, că produsele lactate sunt cultivate în mod convențional? De ce să nu presupunem că această alegere implică o agricultură specială, umană, așa cum se vede în opțiunea pentru carne de vită? Când mă gândeam la alegerile din timpul experimentului meu, lactatele produse într-un mod foarte uman erau greu disponibile acolo unde locuiesc, deși carnea de vită era. Acesta nu este un accident. Pare a fi destul de dificil să se apropie producția de lapte de nivelul de bunăstare observat în cea mai bună creștere umană a bovinelor de carne, rămânând în același timp fezabil din punct de vedere economic. Știu o fermă de lapte din Starchiojd care este exemplară, în acest fel. Această fermă ține vacile și vițeii împreună, împărțind laptele; nu există o separare timpurie. O parte din brânză se face din acel lapte, deși nu este ușor de obținut acolo unde locuiesc, sunt vreo 25 km distanță.

S-ar putea ca acest tip de produse lactate umane să poată supraviețui și să se extindă, caz în care o opțiune de lactate ar putea fi în mod clar cea mai bună. Dar, în acest moment, o mare parte din lapte, brânză și unt consumate de vegetarieni sunt produse într-un mod destul de crud. Face diferența să alegi produse lactate „ecologice”? Regulile pentru statutul „ecologic” variază de la un loc la altul (cum o fac în general condițiile fermei de lapte). În unele situații, probabil că face o diferență semnificativă, în altele mai puțin. În plus, multă brânză a conținut în mod tradițional cheag, o enzimă luată din mucoasa stomacului vițeilor care au fost uciși, iar acest lucru a făcut ca brânza să fie o alegere mai problematică pentru vegetarieni. O mulțime de brânză se face acum cu înlocuitori de cheag.

Să presupunem, din nou, că produsele lactate luate în considerare sunt cultivate în mod convențional sau ceva apropiat. Când mănânci acest aliment, nu mănânci corpul unui animal care a fost ucis pentru a fi mâncat (ca în opțiunile 1 și 2 ). În schimb, unul mănâncă ceva făcut ca hrană de un animal care rămâne în viață. Și o vaca produce adesea 40.000 de litri de lapte, sau mai mult, în timpul vieții sale în agricultura modernă – adică multă hrană (de exemplu, 4.000 kg , adică mai mult de 4 tone de brânză). Dacă ignorăm deșeurile și altele asemenea, atunci chiar dacă cineva ar mânca o jumătate de kilogram de brânză în fiecare zi, timp de 50 de ani, ar mânca producția de la aproximativ o vacă.

Cu toate acestea, viața acelei vaci este de obicei departe de a fi una bună. Vacile trebuie să fie gestante, sau să fi născut recent, pentru a produce lapte, iar rezultatul este un ciclu nesfârșit de sarcini prin viața destul de scurtă a vacii, cu vițeii îndepărtați aproape imediat. În unele țări, multe sau majoritatea vacilor de lapte sunt ținute în staul toată viața. Dacă mă reîncarnez după propria mea moarte, (cu toate că nu cred în reîncarnare) mai degrabă aș reveni ca vacă de vită la o fermă umană decât ca vacă de lapte în aproape orice fabrică de lapte modernă. Produsele de lapte uman cu vacă și viței împreună ar putea fi cel mai bun compromis dintre toate, dar presupun, din nou, că acest lucru este mai greu de realizat din punct de vedere economic decât creșterea umană a cărnii de vită.

Când m-am gândit la asta, am avut un sentiment vag că ar trebui să existe cea mai bună alegere între cele trei. Aș fi dispus să aleg pe oricare dintre ele dacă aș crede că este în mod clar cea mai bună soluție. Când spun asta, nu vreau să spun că nu m-aș lăsa niciodată de la o astfel de alegere, dar nu văd asta ca fiind standardul relevant. Ar fi bine să aveți o idee despre cel mai bun obiectiv de urmărit, chiar dacă este urmărit cu o oarecare flexibilitate sau cel puțin nesiguranță. Dar când ne uităm mai atent la argumente, prin diferite căi de raționament, oricare dintre cele trei ar putea fi pus pe primul loc.

În sprijinul produselor lactate convenționale: uciderea unui animal sensibil ar putea fi un rău unic, iar opțiunea lactate îl minimizează. Sunt implicate mult mai puține animale, în comparație cu celelalte două opțiuni. În numărul de vieți pierdute, ar trebui să includem și puțin peste jumătate din vițeii pe care îi produce o vaca. Toți masculii și o parte dintre femele vor fi uciși destul de repede. Corpurile lor vor fi folosite într-o oarecare măsură, dar sunt văzute ca animale de valoare mică. Cu toate acestea, numărul de animale sacrificate pentru lactate va fi mult mai mic decât celelalte opțiuni.

Acest argument în favoarea opțiunii lactate este, într-un fel, un argument pesimist. Practica este de acord să fie proastă, dar nu este prea mult. În schimb, opțiunea umană-carne de vită are un fel de apărare pozitivă. Din mai multe puncte de vedere etice, această practică poate fi un bine pozitiv. Este familiar de observat că un utilitarist ar putea monta o apărare ca aceasta, în care un utilitar este cineva care numără totalitatea consecințelor bune și rele dintr-o acțiune și evaluează acțiunea pur în acești termeni. Dar nu doar utilitarii ar putea fi de acord cu acest tip de creștere a cărnii de vită. Utilitarienii, în mod controversat, nu se îngrijorează de distribuirea consecințelor bune și rele asupra diferiților indivizi; plăcerea unei persoane, dacă este suficient de mare, poate compensa durerea altora. În cazul fermei de vită umană, Animalul X se descurcă bine în general, pe parcursul vieții sale, iar costurile și beneficiile pentru Animalul Y sau consumatorii umani nu trebuie să fie în vedere.

În cazul pescuitului sustenabil, nu cred că s-ar putea argumenta că acesta este un bun pozitiv pentru pește (cu excepția cazului în care o moarte ulterioară ar fi mult mai neplăcută). Dar această practică ar putea fi apărată argumentând că oamenii, în acest caz, tocmai își reiau poziția istorică în rețelele trofice naturale. Nu instituim, la fel ca în cazul lactatelor și cărnii de vită umană, un set nou și diferit de relații între viața noastră și animale. Oricum, toți peștii pe care îi ucidem vor muri într-o zi și nu le-am organizat, influențat sau limitat viața.

Consumul de pește de crescătorie nu ar fi inclus într-o apărare a fructelor de mare de acest fel. Problemele de bunăstare a animalelor asociate cu piscicultură, cel puțin sub multe forme, par a fi grave. Creșterea peștilor nu ar primi o apărare prin niciuna dintre căile discutate aici. Cum rămâne cu creșterea animalelor marine pentru care întrebările despre suferință sunt fie în afara imaginii, fie cel puțin mult mai puțin îngrijorătoare? Probabil că există cazuri în acest sens – stridii, scoici, midii – dar aceasta este o listă mai scurtă decât părea probabil și posibil. Probabil că lista nu va include creveții, de exemplu. Pe de altă parte, apărarea mea de a consuma pește capturat în sălbăticie s-ar aplica și vânatului sălbatic – vânatul (sălbatic) și mistrețul, de exemplu. Unii oameni ar putea crede că aceste cazuri ridică probleme speciale, deoarece mamiferele sunt vânate. Cifrele sunt, de asemenea, mult mai mici, totuși.

Toate fructele de mare capturate în sălbatice ar avea aceleași argumente aplicabile lor ca și cele aplicabile peștilor capturați în sălbatice? Nu neapărat, deoarece manipularea animalelor marine capturate în sălbăticie poate fi neobișnuit de crudă în unele cazuri, așa cum se vede în fierberea de vii a homarilor și a altor crustacee.

Simt incongruența în afirmația că agricultura umană de orice fel care include moartea ar putea fi un bine pozitiv. Dar multe priveliști ajung în locuri incomode din această zonă. În imaginea de mai jos, am câteva cadre dintr-un scurt videoclip care a fost postat pe Twitter de o organizație numită Animals Australia. Admirația mea pentru această organizație, vreau să spun de la început, este aproape fără margini. De mulți ani, ei s-au opus exportului din Australia de oi și vite sacrificate extraordinar de crud în Orientul Mijlociu și au făcut și multe alte lucruri impresionante. Întrebarea mea cu privire la acest mesaj de pe rețelele sociale ar trebui citită având ca fundal clipul video.

Sugestia din videoclip este că, alegând alimente pe bază de plante, putem oferi vacilor „viața la care visează” – o viață fericită, fără stres. Dar dacă alimentele pe bază de plante ajung să domine dieta umană, rezultatul nu va fi un scenariu de „vacă fericită”, ci ceva mai apropiat de scenariul „nu mai multe vaci”. Nu va exista niciun motiv pentru a oferi vacilor vreun fel de viață, cu excepția poate pentru câteva din grădini zoologice și altele asemenea (și grădinile zoologice, desigur, ridică un alt set de întrebări etice). Dacă vrem să existe vaci fericite, în orice număr, asta presupune o continuare a agriculturii de un fel. Acest lucru face vie ideea că creșterea umană a cărnii de vită ar putea fi justificată ca un bun pozitiv, mai degrabă decât ceva care nu este la fel de rău ca ceea ce se întâmplă în prezent.

Nu am scris aceste rânduri ca un exercițiu dialectic în care o anumită concluzie este aleasă în avans și vreau să ademenesc sau să convingă cititorul să ajungă la aceiași concluzie pe care am tras-o eu. Nu stiu unde ma duce discutia. Privind-o fără pasiune, argumentele pentru carnea de vită crescută în mod uman par bune, dar împărtășesc o parte din neliniștea pe care o au vegetarienii cu privire la această opțiune. Ambele opțiuni au avantajele lor și nu văd niciuna dintre ele ca fiind în mod inerent nerezonabilă.

Un răspuns la această situație ar putea fi: alegeți-le pe toate! Răspândește alegerile în jur. Dacă cineva ar face asta, tot ceea ce ai mâncat ar fi acceptabil pe o anumită linie de gândire. Simt, totuși, replica care spune: hotărâți-vă, sau una, sau alta!

O linie recentă de gândire în filosofia morală devine relevantă aici. Unii susțin că, dacă cineva stabilește ce să facă într-o situație de incertitudine cu privire la diferite argumente morale, ar trebui să facă un fel de calcul al „valorii așteptate”, alegând acțiunea care iese cel mai bine atunci când toate teoriile morale care ar putea fi corecte sunt luat in considerare. Dacă cineva este rupt jumătate-jumătate între utilitarism și viziunea kantiană, pe baza drepturilor și îndatoririlor, de exemplu, se poate încerca să găsească alegeri care să pară acceptabile pentru ambele. Dacă cineva este mai mult utilitarist, dar are unele îndoieli kantiene, se poate pondera mai mult motivele utilitare, dar totuși să caute ceva care să aibă sens dacă viziunea kantiană este corectă. Această discuție despre o teorie morală care se dovedește a fi corectă, aproximativ în felul în care vremea de mâine se va arăta într-un fel sau altul, mi se pare nefondată din punct de vedere filozofic, dar pot vedea și atractivitatea practică a acestei mișcări. Ce ar însemna în acest caz? Ar putea însemna că într-adevăr se pot amesteca sau combina cele trei, sau ignoră totul, din perspectiva unor percepte morale care ar figura în contabilitate, uciderea ființelor simțitoare este un rău enorm? Bună întrebare!

În cele din urmă, îmi dau seama că cel puțin unele dintre opțiunile pe care le iau în considerare aici nu „se extind” pentru a oferi o soluție la întrebările despre dieta pentru întreaga umanitate, mai ales pe termen lung. Aceste reflecții sunt destinate oamenilor chiar acum, în situațiile în care toate cele trei opțiuni discutate sunt opțiuni de zi cu zi fezabile, având în vedere situația economică a unei persoane și ceea ce este la dispoziție. Viitorul va fi probabil diferit, incluzând nu doar progrese în produsele alimentare pe bază de plante, ci, dacă tehnologia funcționează, o mulțime de carne cultivată sau obținută în laborator. Faptul că, la un moment dat în viitor, alegerile noastre alimentare vor arăta foarte diferit, nu schimbă faptul că avem aceste opțiuni acum. Și cel puțin pentru persoanele a căror constituție rezistă veganismului, alegerea este acum și aici. Nu am rămas, la finalul tuturor acestor lucruri, cu o concluzie certă. Nici nu cred că se poate ajunge la o singură concluzie.

În weekend o să dau zăpada din curte și o să fac drum de ieșit cu mașina la șosea. O să mă ajute George și Costel, prietenii mei mai tineri și mai ageri. După aceea, o să fac mâncarea la cățelușe. Și curățenie, apoi o să fac focul în sobe. Bun. Cu planurile făcute, cu foaia de parcurs aprobată, nu pot decât să mai văd un film. Pe undeva am un ”salam” de DVD-uri, niște filme vechi-vechi, alb-negru din anii 1920-1940, le-am primit de la prietenul meu Daniel de la Constanța. Parcă m-aș uita la un film german dinaintea războiului. Știu eu de ce!

Apoi o să mă cufund în somn, ca să caut în continuare, împreună cu frumoasa Vineri, în vis, Ambasada României din marele oraș pe care-l explorez. Dar dacă nu este vis și visul este acesta când eu scriu și domniile voastre mă citiți la EvZ? Bună întrebare!

Răspunsul nu știu dacă îl găsesc mâine, chiar dacă este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11,12 februarie 2023

BERBEC Sâmbăta aceasta eşti prea încăpăţânat, după părerea celor din jur. Dacă întâlneşti o opoziţie organizată, fii calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o altă zi. Evenimente în anturaj şi veşti plăcute de departe, de la prieteni aflaţi în străinătate. În registrul mediu spre interesant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă! Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul! Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

TAUR Configuraţia stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar relaţia este mai puţin fericită cu semnele de apă şi pământ. Nu pleca la drum lung, mai ales seara! O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil cu anturajul apropiat, cu familia. S-ar putea să ai de mediat între două persoane din famile. Horoscopul tău arată că iţi este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi vremea capricioasă. Totuşi, atenţie la zăpadă, ger, gheață, ceaţă şi la schimbarea bruscă de temperatură!

GEMENI Sâmbătă ai o atitudine inspirată. Dar şi rebelă. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii familiale, casnice, sau de promisiunile făcute celor din jur. Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că… sună un prieten. Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, gândirea rapidă şi uşor cinică nu te ajuta prea mult

RAC Conjunctura astrologică te sfătuieşte să foloseşti sâmbăta aceasta, dar şi tot weekend-ul, ca să te relaxezi şi să te odihneşti. Eşti obosit şi trebuie să eviţi să devii obosit cronic! Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Sâmbătă – micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care, de fapt, nu l-ai avut. Duminică – zi de ordine şi curăţenie, sau de vizite pe la rude, nu de plecat la drum!

LEU Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi alimentaţiei sănătoase, meselor la ore fixe. Drumurile nu sunt avantajate. Weekend-ul pare să fie foarte liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viioare şi nu numai! Relațiile cu persoanele născute in semne de aer și foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuți în semne de apa și pământ.

FECIOARĂ În ceea ce priveşte casa, căminul tău, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, nu exagera cu activitatea, odihneşte-te! Sâmbătă, noi idei par să se contureze în cercul rudelor de sânge. Prietenii, familia, anturajul este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Duminică, mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă.

BALANŢA Stelele îţi indică să te odihneşti ca să dai răgaz organismului să se refacă. Lucrezi toată săptămâna la o „firmă-internat” care te ţine acolo toată ziua! Măcar sâmbăta să te relaxezi! Dimineaţă foarte dinamică, cu multă activitate în care se pot finaliza vechi dorinţe şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.

SCORPION Emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi. Sâmbătă este o zi foarte bună ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Simţul tău posesiv de Scorpion veninos ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o plăcintă americană cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat!

SĂGETĂTOR Sâmbătă eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti bune. O zi interesantă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” şi împăcările în relaţiile sentimentale. Duminică, stelele spun, la fel ca un batran inţelept chinez, ca prea multă insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul! Mai ales în relaţiile amoroase. Vorbeşte! Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent si decadent.

CAPRICORN Sâmbătă dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut celor din jur. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încercă să te odihneşti mai mult. Daca astăzi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai, totuşi, dreptate. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend să treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt nişte străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani si poate şi o vorba buna. Trebuie doar să încerci.

VĂRSĂTOR Ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere, aşa că te-ai hotărît să pui capăt unei etape de efort. Stelele îţi îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Sâmbătă, domeniul avantajat este cel al noului. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile a ceea ce a mai rămas din iarnă. Care delicii, costă din ce în ce mai mult!! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi.

PEŞTI O sâmbătă liniştită. Nu amâna – fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekend-ului ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să câştigi la loto, la casino, la casa de pariuri, sau la orice alt joc aranjat!