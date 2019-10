18 octombrie

UE își exprimă îngrijorarea față de alegerile prezidențiale din România. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 18 octombrie s-au născut Jean-Claude van Damme, Henri Bergson, Melina Mercouri, Chuck Berry, Mihail Sebastian, Nicolae Teclu, Ştefan Bănică Jr.

În calendarul creștin-ortodox, Sf. Apostol şi Evanghelist Luca. Sf. Luca pare a fi fost din părţile Siriei. Adolf von Harnack, savantul german recunoscut ca autoritate în domeniul Noului Testament arată că Luca, Lucius de Antiohia, a scris Evanghelia sa între anii 120 şi 130. Şi „Faptele Apostolilor” cea mai bună, mai elegantă şi logică scrisoare din Noul Testament. Această Evanghelie scrisă într-o limbă aleasă, corespundea strategie Bisericii din acele timpuri: convertirea clasei conducătoare şi în special a femeilor nobile. Celelalte Evanghelii, sinopticele, scrise pe la anii 70 se adresau în special mahalalelor oraşelor, oamenilor săraci.

Evanghelia lui Luca

Evanghelia lui Luca se adresa celor cultivaţi. Biserica observase la începutul secolului II, că misiunea de convertire era împotmolită. Din cauze canonice. Toată lumea, toți creștinii așteptau a Doua Venire a lui Iisus. Sidromul șefului: vine șeful și rezolvă, ce ne mai trebuie organizare și Biserică! Exista un procent de 7-8% de creştini, în special evrei, dar şi procentul seminţiilor, a celor care nu erau evrei era aproape constant. Aceştia erau concentraţi în mahalalele câtorva oraşe mari. Antiohia era unul dintre aceste oraşe. Luca, medic de profesie, provenea dintro familie bună grecească şi a fost ucenicul lui Pavel. A murit de bătrâneţe la 84 de ani, depunând activitate de misionariat până în ultima clipă. Are ca simbol taurul înaripat, vechiul animal mitic la Persiei şi mai înainte al Sumerului. I-am văzut la Nimrud, lângă Mosul într-o săpătură arheologică aflată la treizeci de metri adâncime, la Persepolis, Palmyra, Pasargad, Ur. Apărătorul credinţei… Dacă or mai fi și în ziua de astăzi, dacă nu le-au aruncat musulmanii în aer!

Luca, medicul, intelectualul, se potrivea foarte bine pentru următoarea etapă de propagandă a Bisericii care era îndreptată asupra femeilor aristocrate. Von Harnak arată şi Edward Gibbon confirmă că, în ciuda efortului şi a dedicaţiei creştinilor, religia nu se propaga, era respinsă mai ales în teritoriu. Păgâni, înseamnă țărani în latină! Aşa că Biserica a hotărât să prevaleze prin impunerea creştinismului de sus, adică să devină religie de stat, imperială. Acest lucru se putea întâmpla numai dacă avea sprijinul aristocraţiei. Iar veriga slabă o constituiau femeile, matroanele romane, nu prea educate, dar mereu în căutare de un zeu care să le satisfacă dorinţele. Ori, creştinismul a avut superioritatea că nu promitea dragoste, bogăţie şi succes ci un singur lucru: minunea…

Vedeţi, în acele timpuri şi până de de curând, nici nu a trecut mult timp, nici două sute de ani, religia era politică şi politica era religie. Ba mai este pe o bună parte a globului, în spațiul islamic de exemplu.

Tradiţional, Lucinul, Ziua Lupului. Ziua centrală din cele trei zile care conturează un ciclu de trei Lucini, Filipi de toamnă.

Vechile denumiri ale sărbătorilor lupilor s-au pierdut, după cum s-a pierdut şi identitatea noastră. E greu să mergi înainte când nu ştii cine eşti şi de unde vii…

În marea nebunie a globalizării şi a europenizării uităm cine suntem şi la ce ne pricepem mai bine. Ar trebui ca folclorul şi etnografia să fie sprijinite mult, ca să salveze, să prezerve, ce mai este din fiinţa naţională, aşa cum cu mare grijă s-a salvat ADN-ul lui Einstein.

Poate, odată şi odată o să „clonăm” şi poporul român, dar trebuie să avem din ce. Există mai multe inițiative particulare de ”salvare a ființei naționale române”. Ceva tot o să iasă!

U.E va acționa împotriva știrilor false și a imixtiunii străine în alegeri.

Parlamentul European avertizează că imixtiunea străină în alegeri amenință serios societățile europene democratice în favoarea forțelor anti-UE, de extremă stângă, sau dreaptă și populiste. Eurodeputații au avertizat că încercările de influențare a proceselor decizionale în UE pun în pericol societățile democratice europene, într-o rezoluție adoptată cu 469 de voturi pentru, 143 împotrivă și 47 de abțineri.

Parlamentul subliniază faptul că interferența externă poate îmbrăca o mulțime de forme, de la campanii de dezinformare pe platformele de comunicare socială, la atacuri cibernetice care vizează infrastructura critică aferentă alegerilor sau sprijinul financiar direct și indirect acordat partidelor politice înaintea majorității alegerilor naționale și a celor europene. O mare parte a acestor interferențe sunt în beneficiul candidaților anti-UE, extremiști și populiști.

Chiar dacă statele membre au interzis total sau parțial donațiile străine către partidele și candidații politici, actorii străini găsesc modalități de a le eluda, se adaugă în textul rezoluției, menționându-se cazurile Frontului Național din Franța și acuzațiile din presă referitoare la FPÖ din Austria, Lega din Italia și Leave.eu în Marea Britanie.

Deputații sunt profund îngrijorați față de „natura extrem de periculoasă a propagandei ruse”, care este principala sursă de dezinformare în Europa și care s-a dublat începând cu ianuarie 2019 (998 de cazuri) față de 2018 (434 de cazuri). Deputații condamnă de asemenea în mod ferm „acțiunile agresive” ale actorilor statali și nestatali din țări terțe care urmăresc să submineze suveranitatea țărilor în curs de aderare la UE din Balcanii de Vest și din țările Parteneriatului estic.

PE cere o transformare a grupului operativ East StratCom într-o structură permanentă cu finanțare mult mai puternică. Companiile de internet și platformele de comunicare socială trebuie de asemenea să coopereze în acest scop, fără a submina libertatea de exprimare, și ar trebui ca UE să dezvolte un cadru juridic care să trateze amenințările hibride.

Până la sfârșitul anului 2020, peste 50 de alegeri prezidențiale, naționale, locale sau regionale, vor fi organizate în statele membre.

UE își exprimă îngrijorarea față de alegerile prezidențiale din România. De exemplu, unii candidați au furat startul, au început campania electorală mai devreme decât prevedea legea. Nimeni nu a reacționat, se pare că nerespectarea legii este ceva normal. Se promovează un discurs primitiv, populist și niciun candidat nu a prezentat un program politic coerent.

Bun, ceea ce am citat mai sus puteți să treceți la rarități nu o să apară nicăieri, niciodată, din motive evidente. Era pe hârtia roz pelur, FYEO, dar nu am mai răbdat și am dat citatul, ca să știți și domniile voastre. Să știți astăzi, pentru că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 18 octombrie 2019

BERBEC Se profilează o zi surprinzătoare în care nici nu poate fi vorba de rutină. Nu ai prevăzut acest lucru! Dar întâmplările aleatorii sunt interesante şi azi fac parte din gama celor benefice! Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale.

TAUR Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Reflectezi că nimic nou sub soare, ai mai avut astfel de probleme… Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau într-o comunitate de oameni. Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele!

GEMENI Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele personale. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.

RAC Dimineaţă obositoare şi enervantă. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. De asemenea, la serviciu e indicat să vorbeşti puţin şi la obiect. Ajungi târziu acasă! La serviciu o perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul, fiind o persoană oarecum lentă, cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strică!

LEU Veşti bune, conjunctura e favorabilă. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu trebuie să amesteci prietenia cu afacerile, plăcutul cu utilul. Fii generos, dar precaut! Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Astăzi nu specula nimic sentimental sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Călătoriile scurte sunt bine aspectate, eventual delegaţii sau călătorii de afaceri, de asemenea, micile schimbari in dispunerea obiectelor la birou sau acasă. Mai pe seară, o cină plăcută şi rafinată într-o casă unde miroase a curăţenie!

FECIOARĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi foarte bine! O zi neasteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara e clar ca te simţi excelent! Nişte mici ambiţii personale, mai curind niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulata. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata : „totul, sau nimic”! Seară plăcută, poate la un film nou, la modă.

BALANŢĂ Astăzi evenimentele sunt în favoarea ta. Trebuie doar să alegi, să iei decizia corectă la timpul potrivit! Totuşi, îţi lipseşte convingerea că ceea ce faci este bine. Nu pierde timpul! Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

SCORPION Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca sa iei o hotarare greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult.

SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calitati poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante.

CAPRICORN Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se vor dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Cu toate ca esti o fire prudentă pe linga prudenţă astăzi trebuie sa adaugi vigilenţă, tact, foarte multa diplomatie şi chiar şi un zambet!

VĂRSĂTOR Nu încetezi să te gândeşti tot timpul la problemele tale şi azi eşti tensionat. Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită perspectivă şi obiectivitate. Problemle tale rămân la fel de mari! Din nou, pentru a mia oară, se discută despre criza şi creşterea preţurilor, şi cum să se descurce familia, sau firma ta. Ca să obţii o idee buna trebuie sa priveşti lucrurile ca şi când ai fi la distanţă, să ai perspectiva şi obiectivitatea necesare. Trebuie sa te gandeşti care este cel mai bun scenariu ca sa domini evenimentele…

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Trebuie să fii prudent, precaut, în aglomeraţie şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare sau „în coadă de peşte”! Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane in care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Grija pe care o ai pentru altii, poate din familie, ar trebui să se transforme în protejarea propriilor interese, in promovarea pe termen lung a carierei şi a familiei.

