„Aducem valorile noastre europene în lumea digitală. Cu norme stricte privind transparența și responsabilitatea, Legea privind serviciile digitale urmărește să ne protejeze copiii, societățile și democrațiile. Începând de astăzi, platformele online foarte mari trebuie să aplice noua lege“, a scris Ursula von der Leyen, într-o postare pe Twitter.

Today, the Digital Services Act — #DSA — becomes legally enforceable for Very Large Online Platforms & Search Engines.

These systemic platforms play a very important role in our daily lives — so it was time for the EU to set our own rules.

A safer Internet for everyone 🇪🇺

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 25, 2023