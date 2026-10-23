Politica

Udrea: Coldea l-a vrut pe Bolojan la Cotroceni

Udrea: Coldea l-a vrut pe Bolojan la CotroceniColdea. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru Elena Udrea a afirmat că Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, ar fi mizat pe Ilie Bolojan pentru a ajunge la conducerea României și pentru a-și păstra influența asupra sistemului judiciar. Udrea a mai spus, într-o emisiune TV, că în spatele liderului PNL s-ar afla o rețea de susținere care ar fi urmărit inclusiv instalarea acestuia în funcția de președinte al României.

Udrea: Gândiți-vă ce efort trebuie să facă Coldea în acest moment ca să-și reinstaureze un regim

Elena Udrea a afirmat că situația juridică a lui Florian Coldea l-ar determina pe acesta să încerce să recâștige influența politică pe care ar fi avut-o în trecut.

„Gândiți-vă ce efort trebuie să facă Coldea în acest moment ca să-și reinstaureze un regim, un sistem apropiat lui, la București, pentru că altfel pe Coldea îl paște pușcăria”, a declarat fostul ministru al Turismului.

Microbuzele electrice și ancheta nefăcută de DNA

Fostul ministru a susținut că Bolojan ar beneficia și de sprijinul Laurei Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European. Ea a invocat în acest context achiziția de microbuze electrice pentru elevi realizată de Consiliul Județean Bihor, instituție condusă anterior de Bolojan.

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În 2024, administrația județeană a cumpărat 25 de microbuze electrice printr-un contract finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 22,8 milioane de lei fără TVA.

Kovesi și Coldea

Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit materialului citat, achiziția a ridicat întrebări privind prețul, iar DNA a confirmat că primise sesizări.

Udrea: În spatele lui Bolojan e clar că s-a aflat și Kovesi

Udrea a mai afirmat că în spatele lui Bolojan s-ar afla persoane și grupuri care l-ar fi susținut anterior și pe fostul președinte Klaus Iohannis. Ea a invocat inclusiv influența unor actori externi, menționând Germania și cercuri politice europene.

„Cred că aveau un plan să-l aducă pe Bolojan președintele României”, a mai declarat fostul ministru.

„În spatele lui Bolojan e clar că s-a aflat și Kovesi, care l-a iertat de atâtea dosare, cel puțin de dosarul cu achiziționarea acelor autobuze, care nu a fost niciodată anchetat niciodată. În spatele lui Bolojan cred că se află, pe lângă Germania și linia aceasta externă de la nivelul lumii europene, cred că vorbim la nivel național de o parte din această grupare care a fost și pe vremuri, care l-a adus și pe Iohannis. Cred că aveau un plan să-l aducă pe Bolojan președintele României”, a mai spus Elena Udrea

 

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