Ucrainenii se laudă cu noile tancuri Leopard 2: „Unde este drumul spre Moscova”

Ministrul Apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, s-a arătat deosebit de încântat de primele patru tancuri moderne, de tip Leopard 2 pe care le-a primit din Polonia. Alte asemenea vehicule de luptă urmează să ajungă la Kiev în perioada următoare, din mai multe state NATO, după multe săptămâni de ezitări.

„Scuzaţi-mă, unde e drumul spre Moscova?”, întreba ironic, în limba poloneză, ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov, la evenimentul de primire a tancurilor poloneze.

Oficialul de la Kiev a urcat la bordul unui astfel de vehicul primit din Polonia. Varşovia a anunţat joi că a livrat Kievului primele patru tancuri de producție germane, urmând ca și alte state, din „Coaliția tancurilor”, așa cum a fost numită, să-i urmeze exemplul.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki s-a aflat în Ucraina unde a participat la evenimentul de predare a vehiculelor de luptă. El a dat asigurări că Polonia va trimite și alte tancuri „în câteva zile”.

Polonia a trimis primele tancuri moderne în Ucraina

Premierul Mateusz Morawiecki a fost primit de către premierul ucrainean Denis Şmîhal, la Kiev. Cei doi au inspectat tancurile de tip Leopard 2 şi s-au fotografiat în faţa lor, alături de militari ucraineni.

„Acum un an, mai multe tancuri au intrat în Ucraina pentru a le lua ucrainenilor libertatea. Azi tancurile au intrat în Ucraina, dar pentru a apăra libertatea. Sub conducerea preşedintelui Ucrainei, continuăm să extindem colaiţia tancurilor pentru a aduce libertatea în toate teritoriile ucrainene”, a declarat premierul ucrainean.

În acest context, premierul polonez a îndemnat celelalte state europene care s-au angajat să livreze Ucrainei tancuri de tip Leopard să o facă într-un termen mai scurt.

Tancurile Leopard 2 primite cu entuziasm la Kiev

Sosirea acestor tancuri modern era foarte aşteptată la Kiev, după ce Berlinul a fost reticient, într-o primă fază în legătură cu livrările.

Fostul campion la box Vladimir Kliciko, fratele primarului din Kiev, Vitali Kliciko, a postat, pe rețelele de socializare o înregistrare video în care apare testând tancurile poloneze. El a dorit să marcheze, astfel, împlinirea unui an de război.

„24 februarie, un an mai târziu, nu m-aş fi gândit vreodată în urmă cu un an că voi conduce acest tanc. Un an de război în Ucraina, un an de suferinţă, un an în care voinţa noastră a fost mai puternică ca niciodată, la fel de puternică ca acest tanc”, a comentat Vladimir Kliciko.