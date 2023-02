Abrams (SUA), Leopard 2 (Germania) și Challenger (UK) vs. T-72 (Rusia). Care e cel mai bun și de ce

Statele Unite, Germania și alți aliați occidentali sunt pregătiți să se alăture Marii Britanii pentru a trimite tancuri grele în Ucraina, într-o mișcare care ar putea schimba jocul în efortul de război al Kievului. Washingtonul va trimite 31 dintre tancurile sale rapide M1 Abrams în Ucraina, în timp ce Berlinul va furniza inițial cel puțin 14 tancuri Leopard 2 și va permite altor țări NATO – inclusiv Polonia, Finlanda și Danemarca – să le livreze pe ale lor Kievului.

Marea Britanie a fost prima țară NATO care a anunțat că va trimite 14 tancuri de luptă de ultimă generație în Ucraina, Challenger 2. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat recent că i-a cerut ministrului său al Apărării să ia în calcul ideea trimiterii în U craina tancuri de luptă Leclerc produse în Franța.

Ucraina dorește să obțină un avantaj după succesele pe câmpul de luptă, cu toate că are în dotare aceleași tancuri T-72 din era sovietică pe care le are și Rusia – ceea ce ar înseamna că livrarea de tancuri occidentale ar putea schimba soarta războiului in favoarea Kievului după 11 luni de război. Kievul cere de luni de zile tancuri occidentale pentru a putea străbate liniile defensive rusești și a recuceri teritoriile ocupate. Tancul german Leopard 2 de 55 de tone combină aspecte de putere de foc, protecție, viteză și manevrabilitate, făcându-l adaptabil la multe tipuri de situații de luptă.

Leopard 2, prezentat ca fiind cel mai bun tanc din lume

Producătorul tancului, Krauss-Massei Wegmann, l-a prezentat drept cel mai bun tanc de luptă din lume, cu un tun cu alezaj neted de 120 mm și un sistem de control al focului complet digital. Tancul de 5 milioane de lire sterline are un echipaj de patru militari și o autonomie de 342 mile, precum și viteză maxime de aproximativ 45 mile pe oră (68 km/h).

Cu patru variante principale, cea mai veche versiune a intrat în funcțiune pentru prima dată în 1979.Tancul german Leopard 2 de 55 de tone combină aspecte ale puterii de foc, protecție, vitezeă și manevrabilitate – făcându-l adaptabil la multe tipuri de situații de luptă. Leopard 2 este, de asemenea, propulsat cu motorină, nu folosește combustibilul pentru avioane care alimentează M1 Abrams din America și este mai ușor de manevrat decât tancurile mari din SUA și, prin urmare, are timpi de antrenament mai scurti, spun analiștii militari.

Rheinmetall AG, un antreprenor german din industria de apărare care fabrică tunul cu țeavă netedă de 120 mm pe Leopard 2, spune că tancul a fost folosit de mai multe națiuni decât oricare alta, cu 3.500 de unități fiind furnizate în 19 state, în țări europene și Canada. Acest număr mare de tancuri Leopard a făcut ca acestea să fie considerate cea mai bună opțiune pentru Ucraina, deoarece ar putea fi ușor dislocate în teren.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice estimează că ar fi necesare trei până la șase săptămâni de pregătire pentru ca echipajele de operare și personalul de sprijin să ajungă la competența optimă. Ralf Raths, directorul Muzeului Panzer din Munster, Germania, a spus că echipajele de tancuri ucrainene cu experiență ar putea probabil să învețe să folosească Leopard 2 destul de repede, iar pregătirea ar putea fi scurtată pentru a se concentra pe cunoștințele esențiale.

Livrările occidentale de Leopard 2 ar putea ajuta la echiparea Ucrainei cu muniții de calibru mare necesare pentru a-și înlocui propriile stocuri în scădere din epoca sovietică, deschizând o nouă cale pentru aprovizionarea cu putere de foc occidentală pentru a ajunge în Ucraina.

Abrams, tancul de 5 milioane de lire sterline

Yohann Michel, analist de cercetare la Institutul Internațional pentru Studii strategice, a spus: ” Se așteaptă ca SUA să trimită tancul său M1A2 Abrams în Ucraina în săptămânile următoare pentru a le ajuta în efortul lor de război. Abrams, tancul de 5 milioane de lire sterline, este echipat cu un tun cu alezaj neted de 120 mm care este încărcat manual de unul dintre cei patru membri ai echipajului și are o rază de tragere efectivă de peste 2,5 mile (4 km).

Tancul lung de 26 de picioare are, de asemenea, un sistem de achiziție a țintei cu capacitate de vânător-ucigaș, precum și două mitraliere de 7,62 și o altă mitralieră de 12,7 mm. Se așteaptă ca SUA să trimită tancul său M1A2 Abrams în Ucraina în următoarele săptămâni pentru a ajuta la efortul lor de război. Tancul este, de asemenea, bine protejat împotriva armelor antitanc cunoscute, deoarece are un blindaj compozit Chobham, care este alcătuită din oțel și uraniu.

Tancul Abrams de 71 de tone, care a fost produs pentru prima dată în 1990, are, de asemenea, o autonomie de 265 mile, precum și o viteză maximă de aproximativ 42 mph. Are, de asemenea, șenile de omidă, ceea ce îl ajută să funcționeze bine în timp ce se deplasează prin terenuri extrem de ostile. Dar rezervorul, care este alimentat cu combustibil pentru avioane, este considerat mai puțin potrivit decât rezervoarele germane Leopard 2 și Challenger 2 din Marea Britanie datorită consumului ridicat de combustibil și nevoilor dese de întreținere.

Abrams, scump și dificil de manevrat

Colin Kahl, principalul consilier politic al Pentagonului, a declarat recent că tancul Abrams este „un echipament foarte complicat”. El a adăugat că este scump și dificil de manevrat. O decizie cu privire la trimiterea de astfel de tancuritancuri în Ucraina ar putea fi anunțată în câteva luni, poate chiar ani. Oficialii americani au spus că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Un oficial american a mai spus că tancurile vor fi cumpărate în cadrul unui viitor pachet de inițiative de asistență pentru securitate a Ucrainei, care oferă finanțare pe o rază mai lungă pentru arme și echipamente care urmează să fie achiziționate de la vânzătorii comerciali.

Challenger 2, singurul tanc mobil garantat 24 de ore din 24

Marea Britanie a anunțat că va desfășura 14 dintre tancurile sale Challenger 2 în Ucraina în săptămânile următoare și va antrena trupele ucrainene să le folosească. Challenger 2 de 5 milioane de lire sterline, cu un tun cu răni de 120 mm și o mitralieră de 7,62 mm, este un tanc de luptă conceput pentru a ataca alte tancuri.

Este singurul tanc mobil garantat 24 de ore din 24 din Marea Britanie, pentru orice vreme, cu tragere directă de precizie protejată și capacitate de manevră antitanc, spune armata britanică. O versiune anterioară a tancului a susținut cea mai mare distanță de ucidere a tancului din istorie, mașina de război distrugând un tanc irakian de la trei mile distanță în timpul Războiului Gull.

Challenger 2, lung de 27 de metri, are un echipaj de patru persoane și o autonomie de 340 de mile pe șosea și 160 de mile pe drum accdentat. Cu toate acestea, are o viteză maximă de aproximativ 37 mph (59 km), ceea ce înseamnă că este puțin mai lent decât tancul german Leopard. Challenger 2 de 75 de tone a fost descris de comandanții militari britanici ca un tanc modern care este mult mai bine protejat, mai fiabil și mai rapid decât tancurile din epoca sovietică din Rusia.

Tancul alimentat cu motorină, care cântărește 62,5 tone, este în serviciu în armata britanică din 1994 și a fost executat misiuni în Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Irak. Președintele ucrainean Zelensky a transmis Regatului Unit mulțumirile sale pentru că a furnizat țării sale tancurile de luptă atât de necesare Zelensky a scris pe Twitter atunci: „Sprijinul mereu puternic al Marii Britanii este acum impenetrabil și pregătit pentru provocări. Într-o discuție cu primul-ministru, am mulțumit pentru deciziile care nu numai că ne vor întări pe câmpul de luptă, dar vor trimite semnalul potrivit și altor parteneri”.

Tancul Leclerc din Franța

Tancul de luptă principal Leclerc din Franța, în valoare de 14 milioane de lire sterline, are un tun de tanc cu țeava lină de 120 mm, care are o lungime de calibrul 52, precum și mitraliere de 12,7 mm și 7,62 mm. Se spune că înfricoșătorul tanc de 63 de tone ar putea angaja șase ținte, situate la aproximativ 2 km distanță, în decurs de un minut, cu o probabilitate de lovire de 95%, potrivit Military Today.

Tancul Leclerc lung de 32 de picioare, care a fost produs pentru prima dată în 1990, este operat de trei membri ai echipajului: un comandant de tanc, un trăgător și un pilot. Dispune de protecție avansată împotriva minelor și rachetelor cu un sistem de blindaj modular, care poate fi adaptat la amenințare. Blinajul este alcătuită dintr-o combinație de oțel, ceramică și Kevlar.

Rezervorul, alimentat de un motor diesel cu 8 cilindri, are o viteză maximă de 44 mph și o autonomie de 342 mile. Tancul este, de asemenea, echipat cu un sistem de management al câmpului de luptă, care permite comandanților să cunoască locația tancului și cantitatea de muniție și combustibil care a mai rămas.

Franța va lua decizia de furnizare de tancuri pe baza a trei criterii, a spus Macron: că partajarea echipamentului nu duce la o escaladare a conflictului, că va oferi un ajutor eficient și funcțional atunci când se ia în considerare timpul de antrenament și că nu ar slăbi propria armată a Franței. Rusia, precum și Ucraina, s-au bazat în primul rând pe tancurile T-72 din epoca sovietică, care au fost distruse cu sutele în 11 luni de lupte.

Tancul de 45 de tone, care are o rază de acțiune de 290 de mile, este echipat cu un pistol cu ​​alezaj neted de 125 mm, precum și o mitralieră de 7,62 mm și o mitralieră de 12,7 mm, care sunt montate pe partea de sus a acoperișului. T-72, care a fost produs în 1973 și are trei membri ai echipajului, este mai puțin agil decât Leopard 2 și alte tancuri similare occidentale, deoarece nu poate reveni cu viteză. Ralf Raths, directorul Muzeului Panzer din Munster, Germania, a declarat: „Imaginați-vă un boxer care nu se poate mișca liber pe ring, ci doar într-o singură direcție.