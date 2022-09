Ucrainenii au recucerit orașul Kupiansk. Sectorul din nord-est al frontului rusesc se prăbușește. Video

Consilierul șefului regional din Harkov, Natalia Popova, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe canalul său Telegram că armata ucraineană a eliberat Kupiansk. Ea a precizat că unitățile militare rusești, de ocupație s-au retras, gonite de luptătorii ucraineni.

„Kupiansk este al Ucrainei Slavă Forțelor Armate!”, a transmis oficialul din Ucraina în postarea sa de pe Telegram.

Informația a fost confirmată de mai mulți deputații ucraineni, bloggeri și soldați care au raportat despre eliberarea orașului. Militarii ucraineni au postat imagini și clipuri cu intrarea în Kupiansk. În fotografii apar, de asemenea, și vehicule și echipamente abandonate ale Armatei Ruse.

Odată cu pierderea controlului asupra acestei localități, Kupiansk, aprovizionarea forțelor militare rusești din orașul Izium, situat la sud de Harkov va fi mult mai dificilă, estimează specialiștii militari ucraineni. Orașul este un punct strategic nodal, rutier și de cale ferată, foarte important pentru aprovizionarea Frontului de Est.

De altfel, conform unor informații de ultimă oră care circulă pe rețelele de socializare, dar neconfirmate oficial, unitățile militare rusești aflate în defensivă, s-ar fi retras din Izium și din Lyman, două orașe importante pe frontul de nord – est, ocupate în război.

Practic, susțin cei care prezintă informația, dacă acest lucru se confirmă, frontul rusesc s-a prăbușit pe acest sector, lăsând cale liberă contraofensivei ucraninene.

„Nu-mi vine să cred ochilor, Izium reluat, Lyman reluat (probabil și Svyatohirsk). Sectorul frontului rusesc din nord-est se prăbușește de câteva ore”, a scris într-o postare pe Twitter, jurnalistul Illia Ponomarenko, de la publicația Kyiv Independent.

Conform unor surse militare rusești, forțele de ocupație, ar fi primit ordin, încă de noaptea trecută să se retragă din Izium, principalul punct de comandă de pe Frontul de Est. Un oficial al autoproclamatei republici din Donețk confirmă retragerea trupelor din Izium. În urma acestora, se pare, ar fi rămas cantități importante de muniții și echipamente militare.

În vreme ce ucrainenii anunță victorii ale contraofensivei pe care au declanșat-o, Ministerul Apărării din Rusia difuzează clipuri cu convoaie de vechiule și echipament militar, care chipurile s-ar îndrepta spre linia frontului. Experții care au văzut imaginile spun că nu este vorba despre întăriri serioase, capabile să reziste foarte mult. În opinia lor, aceste unități vor fi distruse la primele confruntări militare, deoarece sunt lipsite de artilerie autopropulsată, de tancuri sau chiar camioane cu muniție.

Pe de altă parte, analiștii militari ruși vorbesc de o retragere grăbită, dar organizată. Ei susțin că iau în considerare organizarea unei linii de apărare pe pe râul Oskol. Însă acest lucru va fi posibil doar dacă trupele ruse mai au la dispoziție echipamente militare și muniții, în cazul în care nu le-au abandonat.

I see some mech infantry, combat engineers and towed artillery.

No self-propelled guns, no tanks, no lines of tactical trucks towing trailers filled with artillery ammunition.

This isn’t a reserve mobile formation. It’s whatever ash, trash, & meat available for the grinder. https://t.co/IzHNDlnZRv

— Trent Telenko (@TrentTelenko) September 9, 2022