Ucraina nu este de acord cu propunerea lui Emmanuel Macron. Președintele francez a propus garanții de securitate pentru Rusia

Ideea garanțiilor de securitate a fost prezentată pentru prima dată de Rusia la sfârşitul anului trecut. Solicitarea Moscovei a stârnit tratative diplomatice care au eșuat odată cu declanșarea războiului din Ucraina. În plus, SUA a considerat că cererile Moscovei sunt inacceptabile. Una dintre cele mai mari cereri ale Rusiei s-a referit la retragerea trupelor NATO de pe poziţiile precedente anului 1997. În plus, Kremlinul a cerut să i se promită că nu va mai exista nicio nouă extindere a NATO către statele foste sovietice, mai ales către Ucraina.

Propunerea Rusiei a fost adusă în actualitate de președintele Franței. Emmanuel Macron a oferit un interviu în timpul vizitei sale din SUA în timpul căruia liderul de la Elysee a susținut că Europa trebuie să-şi pregătească viitoarea arhitectură de securitate. În plus, șeful statului francez a punctat că Occidentul trebuie să ia în considerare o modalitate de a găsi răspunsuri pentru cererile Rusiei privind garanțiile de securitate dacă Vladimir Putin acceptă negocieri pentru a pune capăt războiului în Ucraina.

„Unul din punctele esenţiale pe care trebuie să le soluţionăm – aşa cum a spus mereu preşedintele Putin – este teama că NATO va ajunge chiar la porţile sale şi desfăşurarea de arme care ar putea ameninţa Rusia. Această temă va face parte din temele asupra păcii, aşadar trebuie să pregătim ceea ce suntem gata să facem, respectiv cum ne vom proteja aliaţii şi statele membre şi cum vom da garanţii Rusiei în ziua în care va reveni la masa negocierilor”, a declarat Macron.

Ucraina respinge propunerile lui Emmanuel Macron

Propunerea liderului francez a fost primită la Kiev cu critici puternice. Mai mulți oficiali ucraineni au reacționat față de declarația președintelui francez. Printre ei se numără secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Oleksii Danilov, care a postat pe contul său de Twitter că „Cineva doreşte să ofere garanţii de securitate unui stat terorist şi ucigaş ? În loc de Nuremberg – să semnăm un acord şi să ne strângem mâna ?”.

În plus, și Mihailo Podoliak, un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a susţinut că lumea întreagă este cea care are nevoie de garanţii de securitate în faţa Rusiei. Podoliak a continuat prin a spune că Moscova este cea care trebuie trasă la răspundere. pentru războiul din Ucraina „Lumea civilizată are nevoie de «garanţii de securitate» în faţa intenţiilor barbare ale Rusiei post-Putin”, a scris consilierul pe Twitter.

Țările baltice în dezacord cu Macron

Responsabili ai statelor baltice și-au exprimat și ei dezacordul față de ideea lui Macron. „Ideea că Occidentul poate înceta invazia rusă în Ucraina oferind garanţii de securitate Rusiei ne face să cădem în capcana narativului lui Putin că Occidentul şi Ucraina sunt responsabile pentru acest război şi că Rusia este o victimă inocentă”, a susținut vicepremierul leton Artis Pabriks.

De aceeași părere a fost și ministru lituanian de externe Linas Linkevicius. Acesta a postat pe contul său de Twitter un mesaj referitor la sugestiile președintelui francez. Ministrul lituanian a precizat că Rusia beneficiază de toate garanțiile de securitate dacă nu atacă, anexează sau ocupă teritoriile țărilor vecine. „Dacă cineva doreşte să creeze o nouă arhitectură de securitate care să-i permită unui stat terorist să-şi continue metodele de intimidare, ar trebui să se mai gândească încă o dată”, notează Agerpres.