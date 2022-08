Ucraina. Cât costă armele care pot asigura victoria în fața Rusiei: „Mai puțin decât iahtul unui oligarh rus”

Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, a afirmat că armele de care are nevoie țara sa pentru a ajunge la paritate cu Rusia ca putere de foc și pentru a distruge infrastructura logistică a armatei invadatoare costă mai puțin decât iahtul unui oligarh rus.

Mihail Podoliak a arătat că armata Kievului are nevoie de 50 de sisteme de arme cu rază lungă de acțiune de tip HIMARS furnizate de SUA. Iar costul total al acestora este estimat la aproximativ 200 de milioane de dolari. Cu aceste arme, Ucraina ar putea „schimba complet cursul acestui război”. Oficialul de la Kiev a precizat că este un preț mult prea mic de plătit pentru ceea ce s-ar putea obține în lupta contra rușilor.

„Un sistem HIMARS costă 4 milioane USD. 50 de sisteme ajung la 200 de milioane de dolari + muniție. Prețul atingerii parității de foc și a distrugerii logisticii armatei rusești este mai mic decât valoarea uniui iaht al unui oligarh rus. Nu este o sumă enormă, ci ceva care ar schimba complet cursul acestui război”, a scris Mihail Podoliak pe contul său de Twitter.

1 HiMARS system — $4 million. 50 systems — $200 million + ammunition. The price of achieving fire parity and destroying 🇷🇺 army logistics is less than…ru-oligarch’s yacht. It is not an enormous amount of money, but something that would completely change the course of this war.

