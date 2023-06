Ucraina a atacat pozițiile armatei ruse din portul Berdiansk. Navele rusești bat în retragere, după bombardamentele ucrainenilor

Oficialii ucraineni au declarat că sunt recunoscători forțelor armate ucrainene pentru că au adus eliberarea orașului mai aproape. Mai exact, forțele armate ucrainene au bombardat pozițiile ocupate de ruși în orașul-port Berdiansk (regiunea Zaporojie) din sud-estul Ucrainei.

Tirurile ucrainene au lovit cu rachete zona de la țărmul Mării Azov în care rușii încărcau pe vapoare prăzile de război, adică obiectele furate. În urma bombardamentelor, navele ruseștii au început să plece. Șefa administrației militare a orașului Berdiansk, Victoria Galitsnia, a precizat că navele ruse transportau cereale și metal ucrainean.

Un oficial instalat de ruși în Zaporizhia spune că forțele ucrainene au bombardat orașul-port Berdiansk, controlat de ruși, și că cel puțin nouă persoane au fost rănite. „Există victime în urma bombardării din port”, a spus Vladimir Rogov pe Telegram.

Guvernatorul Ucrainei pentru regiunea Zaporojie a declarat vineri că cel puțin două persoane au murit și patru au fost rănite din cauza unui atac rusesc într-un sat. Zaporojie este una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia pretinde că le-a anexat.

Mai multe explozii au zguduit vineri orașul portuar Berdiansk, ocupat de Rusia, din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, potrivit unor oficiali locali, atât ruși, cât și ucraineni.

Ukrainian strikes on the Russian facilities in occupied territories continue.

The video shows smoke rising in the port of Berdiansk at noon today.

📹TG/Glavnoe Berdyansk pic.twitter.com/t4naDw8MEA

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 2, 2023