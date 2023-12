Ucigașul din Praga. S-a descoperit cine este omul care provocat cel mai mortal atac din istorie

Ucigașul din Praga are un profil conturat de poliția cehă. Într-un eveniment fără precedent și îngrozitor, Praga a fost martora celui mai mortal atac din istoria modernă. Când un atacator armat a deschis focul la Universitatea Charles, rezultând în 14 decese și 25 de răniți. Incidentul tragic s-a desfășurat joi la Facultatea de Arte a universității, în inima capitalei, stârnind panică și frică în întreaga națiune.

Agresorul, un tânăr de 24 de ani, a început atacul în jurul orei 15:00 ora locală în Piața Jan Palach, o zonă frecventată de studenți și turiști. În timpul haosului, pe rețelele de socializare au apărut imagini dramatice, surprinzând disperarea situației. Poliția era surprinsă, încerca să organizeze o reacție. Unii oameni au fost văzuți sărind de pe pervazurile clădirii, în timp ce sunetul împușcăturilor răsuna în fundal. Într-un alt video înfricoșător, mulțimi înspăimântate erau observate fugind de la locul incidentului, scrie BBC.

Poliția a raportat că atacatorul, David Kozak, era student la facultate, a fost „eliminat” după atac. Ucigașul din Praga s-a sinucis, de fapt. Întreaga universitate a fost cufundată într-o stare de alarmă, cu personalul sfătuit să se baricadeze în interiorul încăperilor. Premierul ceh Petr Fiala, ca răspuns la „evenimentele tragice”, și-a anulat angajamentele viitoare, reflectând gravitatea situației.

Motivul din spatele atacului rămâne neclar. Cu toate acestea, poliția a dezvăluit că suspectul provenea dintr-un sat situat la aproximativ 21 km în afara Pragăi și că tatăl său a fost găsit mort mai devreme în aceeași zi. De asemenea, autoritățile investighează o posibilă legătură între atacator și moartea a două persoane săptămâna trecută într-o pădure lângă Praga.

În perioada premergătoare masacrului său, se crede că acesta a ținut un jurnal în limba rusă pe aplicația de mesagerie Telegram. Acolo a scris: „Vreau să fac un atac armat la școală și posibil să mă sinucid.” Se presupune că atacatorul a fost inspirat de o fată din Rusia de 14 ani care a realizat un atac similar. Kozak era student la istorie și avea rezultate excelente la universitate. A absolvit istoria europeană și și-a continuat studiile de master axându-se pe istoria Poloniei.

Cât de bine i-au mers studiile este dovedit de premiul Institutului Polonez din Praga, pe care l-a primit în luna mai. Pentru lucrarea „Problemele antagonismului dintre țăranul galițian și Revolta Cracoviană din 1846”. În același timp, tânărul de douăzeci și patru de ani suferea de probleme mentale. Voia să ucidă, și judecând după mesajul pe care l-a lăsat pe rețeaua de socializare Telegram. S-a gândit la asta totul timp îndelungat.

„Permiteți-mi să mă prezint. Sunt David. Vreau să comit un atac armat la școală și poate să mă sinucid. Alina Afaskinova m-a ajutat foarte mult”, a scris Kozak pe Telegram. El a făcut referire la cazul din 7 decembrie, când o fată de 14 ani a ucis doi studenți, a rănit cinci dintre ei, apoi s-a sinucis într-un gimnaziu din Bryansk, Rusia.

„Am vrut întotdeauna să ucid, am crezut că voi fi un maniac. Apoi mi-am dat seama că masacrul în masă este mult mai profitabil decât crima în serie. Cum am spus… am așteptat… am visat… am vrut… Dar Alina a fost ultima împingere. Era ca și cum ar fi coborât din cer să mă ajute”, a scris Kozak și a adăugat că urăște lumea și vrea să provoace cât mai multă durere posibil.