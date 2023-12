Atac armat la Praga. Bilanțul morților a crescut la zece. Atacatorul a fost identificat. Update

Update 4: Atacatorul din Praga ar fi fost identificat ca fiind David Kozak, student al Universității din Praga, în vârstă de 24 de ani. Informația circulă pe rețeaua de socializare Twitter. Autoritățile nu au confirmat oficial. Se pare că acesta s-a sinucis și a căzut de la etaj.

În urma atacului, ar fi murit peste 10 persoane, împușcate. Alte 30 de persoane au fost rănite, dintre care nouă sunt într-o stare gravă.

🚨Breaking News🚨 The shooter in Prague has been named as David Kozak. He killed 10 people before turning the gun on himself. Over 30 people are injured, nine seriously. pic.twitter.com/1pjg8OLLks — David Atherton (@DaveAtherton20) December 21, 2023

Primarul orașului Praga, Bohuslav Svoboda, a confirmat moartea atacatorului.

„Trăgătorul a sărit undeva și a murit, acesta este un rezultat bun din punctul de vedere al tragediei, dar trebuie să analizăm toate acestea și apoi să informăm publicul”, a spus primarul Bohuslav Svoboda.

Update 3: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj de condoleanțe pentru victimele atacului de la Praga.

„Șocată de violența fără sens a atacului cu împușcături care s-a soldat cu pierderea mai multor vieți, astăzi, la Praga. Exprim cele mai profunde condoleanțe familiilor victimelor și poporului ceh. Suntem și plângem alături de voi”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague. I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole. We stand and mourn with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Update 2: Bilanțul morților din capitala Cehiei a crescut la zece, până la acest moment, conform autorităților. Acestea au precizat că atacatorul a murit după ce a căzut de pe clădire.

Update 1: Autoritățile din Praga raportează cel puțin patru morți în atacul armat și mai multe zeci de răniți. Anterior, autoritățile au evitat să dea informații despre bilanțul atacului.

Conform informațiilor, atacatorul ar fi intrat în incinta facultății și ar fi început să tragă la întâmplare. Conducerea instituției de educație ar fi trasmis un mesaj către studenți pe care i-a avertizat să se baricadeze și să nu iasă.

🇨🇿|FLASH: Une #fusillade à l’Université de #Prague en République Tchèques a fait plusieurs morts et une dizaine de blessés. Le tireur aurait été neutralisé par la police, le bâtiment serait en cours d’évacuation. #praga pic.twitter.com/vK2Vdaet7X — Auroria (@AuroriaNews) December 21, 2023

Atac armat în Praga, capitala Cehiei. Autoritățile spun că mai multe persoane au murit ori au fost rănite de un atacator necunoscut. Acesta ar fi împușcat mai multe persoane în zona centrală a orașului. Potrivit primelor informații, atacul a avut loc în zona Podului Carol, în apropierea Facultății de Arte. În apropiere se află și o sinagogă muzeu.

„În prezent, răspundem la o împușcătură raportată la o școală din Náměstí Jan Palach. În acest moment, toate componentele IZS merg la locul respectiv. Vă vom oferi mai multe informații cât mai curând posibil”, au trasmis polițiștii din Praga, inițial.

Ulterior, poliția a închis zona complet, iar cetățenii au fost evacuați. Podul Carol este o destinație preferată de turiști, care îl traversează în număr mare.

Un post de televiziune a relatat că atacatorul se afla în clădirea Facultății de Filosofie și s-ar fi sinucis înainte ca poliția să ajungă la el.

Praga terorizată de un atacator

Presa din capitala Cehiei a relatat că incidentul armat a avut loc la Facultatea de Arte a Universităţii Caroline, în piaţa Jan Palach. Așa cum arătam mai sus, Universitatea Carolină se află în oraşul vechi din Praga. Sediul unității de învățământ se află la aproximativ 500 de metri de Podul Carol, o zonă turistică foarte frecventată.

„Conform primelor informaţii, putem confirma că există morţi şi răniţi la faţa locului”, a comunicat poliţia pe platforma de socializare X, fostul Twitter.

Atacatorul este mort, au mai precizat oficialii într-un mesaj pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter).

Aktuálně zasahujeme na Náměstí Jana Palacha u nahlášené střelby ve škole. Na místo jedou v současné chvíli všechny složky IZS. Další informace poskytneme ihned, jak to bude možné. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Imagini cu atacatorul au apărut în online

Mai multe imagini cu atacatorul din Praga au apărut în mediul online, făcute de amatori. Deși sunt făcute de la mare distanță, acesta poate fi văzut pe acoperișul clădirii facultății trăgând cu o armă cu lunetă.

În alte imagini, postate de studenții aflați în sălile de curs se poate vedea cum aceștia s-au baricadat pentru a nu fi uciși. Alți studenți au sărit pe geam și s-au adăpostit sub acoperiș, sperând că astfel nu vor deveni ținte.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Praga îngrozită de un atacator înarmat

O purtătoare de cuvânt a serviciului de ambulanță din Praga, Jana Postova, a confirmat rănirea mai multor persoane. Aceasta nu a oferit mai multe detalii cuprivire la incident.

„Am auzit dintr-o dată împuşcături”, a declarat un martor ocular pentru publicaţia Mlada Fronta Dnes.