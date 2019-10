Este vorba despre proiectul de lege pentru aprobarea OUG 49/2019 privind activităţile de transport alternativ, cunoscute și sub denumirea de „ridesharing” (Uber, Clever,Bolt, Yango), adoptat ca și cum parlamentarii nu dau seama de alte măsuri aprobate de Consiliul General al Municipiului București sau de Ministerul Mediului: programul „Rabla”, prin care cetățenii, și nu cei care transportă persoane, au posibilitatea să-și schimbe mașinile, dacă acestea au o vechime de 8 ani; plătirea vinietelor electronice, în București, de toți șoferii mașinilor cu normă de poluare sub Euro 4, precum și interzicerea autoturismelor non-euro, Euro 1, Euro 2 în Capitală; și, nu în ultimul rând, ecovoucherele de 3000 de euro acordate taximetriștilor, ca să-și cumpere automobile nou-nouțe.

Mai mult, în timp ce taximetriștii sunt obligați să aibă mașini vechi de cel mult 10 ani, servicii ce pretind a fi la standarde europene, precum Uber, Bolt, Clever sau Yango, vor transporta oameni cu cazane de 15 ani. Încă o dovadă că, în România, stânga nu știe ce facedreapta.

Uber, Bolt, Clever, Yango se transformă în „Pelicanul II”

Unul dintre cele mai mari scandaluri din București a fost cel provocat de firma de taximetrie Pelicanul. Pe scurt, șoferii de la această firmă, care lucrau în baza unor licențe de Ilfov, au invadat străzile Capitalei, în căutarea câștigurilor. Concret, aceștia nu respectau legea prin care li se interzicea să transporte persoane în alt județ decât cel ștanțat pe licențele montate pe uși. Ca și cum un taximetrist din București ar avea voie să facă taxi în Iași!

În strânsă legătură cu acestea, vine și cea de-a doua bombă din proiectul adoptat de Camera Deputaților: la formaadoptată de Senat a fost adăugată o nouă prevedere, care le dă dreptul șoferilor Uber, Bolt, Clever sau Yango să transporte persoane și în alte județe decât cele în care locuiesc sau decât cele în care au mașinile înmatriculate.

„Am introdus posibilitatea de a presta activităţi de ridesharing şi pentru persoanele care au vehiculul înmatriculat într-un judeţ, dar activează în altul, o bună oportunitate pentru studenţii care vor să îşi completeze veniturile când studiază departe de casă”, a declarat deputatul so-cial-democrat de Buzău, Ionela Dobrică.

Or, această modificare vine la pachet cu un efect dezastruos care, din câte se pare, le-a scăpat parlamentarilor. Așa cum un student vrea să-și rotunjească veniturile, așa cum „pelicanii” de Ilfov invadau Bucureștiul ca să facă ilegal taximetrie, tot așa șoferii din zonele limitrofe marilor orașe vor veni buluc în acestea, ca să își câștige arginții.

„Firmele de «ridesharing» nu vor primi astfel de mașini”

Întrebat de ce a trecut proiectul care le permite șoferilor cu rable de 15 ani să transporte persoane în regim de „ridesharing”, deputatul PNL, Sorin Moldovan, a declarat, pentru EVZ, că este convins că firmele Uber, Bolt etc. „nu vor lăsa în flotele lor astfel de mașini, pentru că vor să-și păstreze clienții”. Așadar, legea le permite, dar firmele interesate de câștiguri, chipurile, nu.

În ceea ce privește chestiunea transportului alternativ de persoane, indiferent de județ, acesta a ridicat următoare întrebare:„Eu dacă am mașina înmatriculată în Bihor, nu potsă circul în București? Toți sunt cetățeni români, nu văd o problemă în asta”.

Precizăm însă că, în acest caz, nu este nicidecum vorba de încălcarea vreunui drept, ci de transportul de persoane, care trebuie reglementat corect, astfel încât suspiciunea „dublu-lui standard” să dispară. Căci, în esență, este vorba de aceeași activitate, anume a transporta pe cineva, cu mașina, din punctul A în punctul B. Întrebarea „de ce șoferii companiilor de rides-haring au voie să circule în alte județe, iar cei ai taximetrelor nu” a rămas practic fără un răspuns concret din partea lui Sorin Moldovan.

Parlamentarii s-au bătut cu pumnii în piept degeaba

Amintim că, luna trecută, la intervenția EVZ, doi parlamentari au făgăduit că legea care reglementează activitatea Uber, Clever, Yango etc. nu va trece cu „15 ani”, ci cu „10 ani”. „Eu știam că e vorba de autoturisme vechi de 10 ani, dar aveți dreptate, am recitit proiectul și scrie «15 ani». Vrem ca vechimea să fie de 10 ani, deci vom modifica, am discutat cu toată lumea și vom duce amendamentul astfel în Comisia de Tranporturi de la Camera Deputaților. Vă asigur de lucrul acesta!”, ne promitea senatorul PSD Marius Dunca, după ce proiectul trecuse deja de Senat.

Acum, acesta a declarat, pentru EVZ, că a uitat să o modifice. Promisiuni devenite între timp neonorate obținusem și din partea deputatului PNL Lucian Bode. „Sunt prea vechi mașinile fabricate acum 15 ani și pentru taximetria clasică, și pentru serviciile de tip Uber. Nu cunosc forma în care Senatul a adoptat proiectul, dar cert este că noi, cei ce la Camera Deputaților, vom interveni categoric pe forma adoptată de Senat”.

