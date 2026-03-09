Tzancă Uraganu scoate ceasurile la vânzare. Două le-a dat deja pe zeci de mii de euro

Tzancă Uraganu a decis să își vinde o parte din ceasuri pentru că și-a cumpărat un altul mai scump. Prețul unui astfel de obiect nu este deloc pentru toate buzunarele.

Manelistul a luat o decizie redicală. A început să își vândă din ceasurile de lux. Asta pentru că și-ar fi achiziționat un altul mult mai scump decât cele pe care le avea. ”Cum luăm mai trebuie să mai și dăm. Acest superb ceas pleacă de la mine, s-a vândut. Sky dweller rose este ceasul, are acte, are garanție e din 2023. Mai am un ceas de vânzare.

Două le-am dat deja. Acela care e la vânzare se află în magazin de unde am luat ceasul pe care îl am acum. Care vreți și sunteți interesați cu mare drag vă învit, ceas în siguranță, la locul lui, vine cu toate documentele. La mine este calitate, garanție și tot ce trebuie”, a spus interpretul.

Artistul a explicat că nu face astfel de achiziții să le țină ascunse. Și cum nu poate purta trei ceasuri odată, a decis că pe celelalte le vinde. ”Mai am tot un Sky dweller rose. Le dau pentru că dacă am un ceas scump vreau să îl port nu vreau să îl țin deoparte. Mai pot să port și altceva, dar dacă am dat banii... La fel și cu o mașină scumpă.

De asta am cumpărat-o să mă bucur de ea. Nu să o țin în parcare. Nu iau lucruri foarte scumpe să le țin în garaj sau în cutii, ci să mă bucur de ele. Mi se pare o prostie să dai atâția bani și să le ții degeaba”, a mai explicat Tzancă.

Interpretul a dezvăluit și cât cere pe un astfel de obiect. ”Și ceasul acesta, ultimul de vânzare este 40.000 de euro. L-am cumpărat din magazin, am poze cu actele, și răspund eu de tot” a încheiat el.