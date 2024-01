Tzancă Uraganu l-a luat acasă pe Columbeanu. Viața fostului milionar s-ar putea schimba

Tzancă Uraganu l-a luat acasă pe Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani a ajuns să stea la azil după o viață plină de femei frumoase și petreceri de lux. Multe persoane râd de situația în care se află fostul soț al Monicăi Gabor, dar manelistul a decis să-l ajute și să-i dea de mâncare.

Tzancă Uraganu l-a luat acasă pe Columbeanu

Columbeanu are proprire pe pensia de aproximativ 2000 de lei pe care o încasează de la stat și a ajuns la capătul puterilor. Tzancă l-a invitat la el acasă și i-a dat de mâncare. Manelistul a postat și o fotografie cu fostul soț al Monicăi Gabor, iar comentariile fanilor nu au încetat să apară.

„Azi am un musafir special, domnul Irinel Columbeanu, îi doresc sănătate și toate cele bune om cu suflet mare”, a scris manelistul, în dreptul postării.

Tzancă Uraganu, alături de fostul milionar de la Izvorani

Tzancă a declarat că a decis să-i dea de mâncare lui Irinel Columbeanu pentru că nu știe cât de bine hrănit este la azil. El a mai spus că nu îi înțelege pe cei care îl critică și râd pe fostul soț al Monicăi Gabor și le-a reamintit că oricine poate ajunge în situația lui.

„Vorbiți numai de mâncare unii! Poate da, chiar nu e hrănit cum trebuie la azil! Trebuie să râdem, nu? Ce a făcut Irinel, a făcut rău la cineva ? Că a avut bani și că nu mai are, trebuie să-l judecam? Noi? Atâta răutate aveți în voi! Sunteți ceea ce spuneți!”, a scris Tzancă în comentarii pe Instagram.

Aventura care l-a falimentat pe Irinel Columbeanu

Căderea lui Columbeanu s-a produs după ce și-a pierdut banii într-o afacere cu materiale de construcții, în Târgul Cărbunești. El a fost convins să-și investească banii într-un așa zis ciment minune – columbeanit – ce urma să revoluționeze piața construcțiilor, dar totul a fost în zadar.

„Declinul a inceput odata cu aventura pe care am initiat-o eu la Târgu Cărbuneşti. Mă refer la acel material, columbeanitul. Am investit toţi banii pe care îi aveam, milioane de euro. Afacerea nu a mers, era ca şi cum aş fi încercat să împing un tren cu mâinile goale. Nu aveam banii suficienti, am avut mult de investit în acea fabrică. Ea mai există şi acum, dar este în lichidare”, își amintește Irinel Columbeanu.