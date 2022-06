TVR spune că emisiunea despre Viktor Orban și Transilvania a fost oprită de la difuzare de teama CNA

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al TVR a răspuns întrebărilor pe care le-am transmis în legătură cu emisiunea nedifuzată de TVR Cluj. Promo-ul emisiunii suna așa: „Va reuşi Viktor Orbán în noul mandat să îngenuncheze Transilvania?”

Redau întregul comunicat, pentru o corectă informare, dar menționez că poziția TVR în legătură cu cenzurarea emisiunii prin nedifuzarea ei este aceeași cu cea a studioului teritorial din Cluj, pe care am publicat-o și găsiți articolul într-unul din linkurile din comunicatul TVR. Voi face niște precizări la sfârșitul acestui text, avizat de conducerea televiziunii publice, pentru că e bine să știe ce angajați „profi” are în teritoriu.

„Comentarea informaţiilor prezentate în programele TVR trebuie făcută cu obiectivitate”

„Întrebări:

– TVR supervizează editorial producțiile studiourilor teritoriale?

– TVR a fost informată de decizia luată la Cluj, legată de nedifuzarea emisiunii?

– Un producător poate opri o emisiune tv sau acesta e un atribut exclusiv al directorului postului?

Răspuns:

Studiourile teritoriale sunt parte a TVR, însă au autonomie editorială. Producţiile studiourilor teritoriale pot fi supervizate de alte canale, doar dacă sunt difuzate în grila postului respectiv, în baza unei convenţii de producţie. Canalul difuzor este cel care hotăreşte dacă o producţie respectă formatul propus şi rigorile jurnalistice – în cazul de față, studioul TVR Cluj.

Conform Legii nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTv, Televiziunea Română, ca serviciu public, are obligaţia de a prezenta, în mod obiectiv, imparţial, realităţile interne şi internaţionale, să asigure informarea corectă a cetăţenilor, comentarea informaţiilor prezentate în programele TVR trebuie făcută cu obiectivitate.

În acest sens, realizatorului emisiunii în discuţie i s-a solicitat să aducă o serie de completări producţiei, astfel încât telespectatorii să fie informaţi corect.

Statutul Jurnalistului din Societatea Română de Televiziune, pe care tot personalul editorial are obligaţia să îl respecte, fără excepţie, conform fişei sale de post, stipulează că: „Ziaristul din televiziunea publică nu va considera drept cenzură opinia şi recomandările superiorilor săi ierarhici, în cazul în care aceste recomandări şi opinii au un caracter profesional şi acestea nu aduc atingere libertăţii de informare sau libertăţii de expresie a cetăţeanului.”

Realizatorul a fost amendat de CNA pentru o altă ediție a emisiunii

Decizia de corectare a emisiunii a fost luată şi în contextul în care o altă ediţie a fost refuzată la difuzare de către TVR 3 – post care, prin structura sa, preia producțiile studiourilor teritoriale -, iar alta a fost sancţionată de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) cu amendă de 10.000 de lei, deoarece au fost prezentate informaţii nedemonstrate. Astfel, Consiliul a constatat că: „radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

TVR respectă dreptul la opinie, atâta timp cât aceasta este argumentată temeinic. Televiziunea Română şi angajaţii săi au obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare, regulile şi regulamentele CNA, să realizeze şi să difuzeze emisiuni care să informeze corect, obiectiv, echidistant, să nu incite la ură şi discriminare.

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol”

TVR Cluj nu cunoaște subiectul analizat în emisiunea cenzurată aiurea

Așadar, dacă invitatul Tudor Păcuraru, analist și istoric, ar fi vorbit despre ceva ce presupunea el că se întâmplă cu Viktor Orban sau cu Transilvania sau ar fi făcut acuzația că premierul Ungariei este agent KGB, așa cum a invocat producătoarea emisiunii de la Cluj, directorul editorial ar fi fost îndreptățit să ceară dovezi, ba chiar să nu difuzeze fragmentul acela. Interviul era filmat, deci se putea tăia cu ușurință.

Nu am aflat din comunicatul TVR dacă producătoarea emisiunii are și atribuții editoriale, dacă poate decide asupra conținutului. Am cerut această precizare din cauza motivelor invocate jurnalistului Romeo Couți. El și invitatul său au comentat pe marginea unei știri apărută în toate publicațiile internaționale importante, dar și în cele românești. Este vorba despre declarația eurodeputatului Michael Gahler, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European pentru Afaceri externe, care a uluit pe toată lumea când a fost publicată de Bloomberg. Eu am publicat-o pe site-urile evz.ro și infoactual.ro, dar ea a apărut și pe g4media.ro, rador.

Tudor Păcuraru, care este și editorialist al Evenimentului zilei datorită expertizei sale, a oferit o explicație pe larg pe ce s-a bazat în comentariul său de la TVR Cluj, pe care îl și redă.

„În esență, dânsul (Michael Gahler ) a reluat unele aspecte privindu-l pe domnul Viktor Orban, pe care și eu le abordasem, dar pe cu totul alt ton: „Orban îl protejează pe Patriarhul Kiril de sancționarea de către UE. Kiril binecuvântează crimele de război pe care dictatorul rus le ordonă în Ucraina. Să vă fie rușine! Într-o zi va fi dezvăluit Kompromat-ul prin care rușii vă țin supuși. Ce rușine pentru Ungaria, o țară iubitoare de libertate!”

Pentru înțelegerea exactă a ceea ce s-a întâmplat cu emisiunea oprită de la difuzare și profesionalismul producătoarei, redau un fragment din articolul semnat ieri în evz.ro de Tudor Păcuraru.

Producătoarea Laura Pașca a înțeles că Orban a fost făcut agent KGB

„Motivarea scrisă: „Minutul 26,39 – ,,există știri de presă care, nu au fost negate (sic!), ca liderii Uniunii Europene nici nu mai discută chestiuni sensibile de față cu dânsul (Viktor Orban) fiindcă știu că acestea ajung la Moscova” – În urma acestor afirmații care nu sunt susținute de documente, sau probate de dumneavoastră sau interlocutorul dumneavoastră (col SRI (r) Tudor Păcuraru), se trage concluzia că Viktor Orban, premier în exercițiu al Ungariei, este un agent KGB. La aceste afirmații, dumneavoastră, în calitate de moderator al emisiunii ar fi trebuit să întrerupeți interlocutorul pentru a-l determina să aducă dovezi punctuale în sensul celor afirmate, nu doar materialele de presă invocate de dânsul.”

Trecând peste virgula dintre subiect și predicat, eu unul nu știu cine „trage concluzia că Viktor Orban, premier în exercițiu al Ungariei, este un agent KGB” – că eu așa ceva nu am spus. Și, ca ofițer de informații, nici nu puteam spune asemenea enormitate, având în vedere că respectiva instituție, KGB, e desființată de mai bine de 20 de ani. Iar afirmația „liderii Uniunii Europene nici nu mai discută chestiuni sensibile de față cu dânsul (Viktor Orban) fiindcă știu că acestea ajung la Moscova” nu îmi aparține, ci este citată după o știre din 13 aprilie a.c. a Bloomberg – deci doamna Laura Pașca, în numele conducerii TVR Cluj, să se adreseze prestigioasei agenții de presă americane, cu cererea de a-și dezvălui sursele, că așa se obișnuiește la noi, în România, zău.

Rețin însă sugestia conducerii TVR Cluj de a explora ipoteza ”Orban – KGB”, prezentând ”documente” și ”dovezi punctuale în sensul celor afirmate” – afirmate de doamna Laura Pașca, în numele conducerii TVR Cluj, iar nu de mine. Zilele următoare o să mă adresez șefului spionajului rusesc, domnului Serghei Narîșkin, și o să-i cer să îmi trimită o adeverință, cu antetul Sluzhba vneshney razvedki Rossiyskoy Federatsii, ștampilată și semnată de dânsul, care să probeze ideea doamnei Pașca, cum că Viktor Orban este spion rus”.